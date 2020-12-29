Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Мариуполя заявил о задачах команды и Лигу Европы с собственными воспитанниками
В команде хватает местных игроков
Президента "
Задача у нас не изменилась - пробиться в еврокубки. Да, в этом сезоне конкуренция в чемпионате очень серьезная, но почему мы не можем ставить большие цели? А если говорить глобально, то наша мечта - чтобы в "Мариуполе" играло как можно больше наших воспитанников, мариупольских ребят. Это то, к чему стремился Владимир Семенович [Бойко] и то, чего хотят наши болельщики.
Согласитесь, было бы здорово, если бы основу команды не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Европы составляли бы местные ребята. Это совсем другой уровень мотивации. Но, естественно, для того, чтобы к этой мечте приблизиться, нам необходимо пройти очень большой путь.
Хотя и сейчас у нас хватает местных ребят. Пусть не из Мариуполя, но из нашего региона, из Донецкой области. Посмотрите: Женя Гальчук родился в Краматорске, Леша Быков из Харцызска, Сергей Горбунов - из Новоазовска, Игорь Кирюханцев и Олег Очеретько - из Макеевки, Дима Топалов - с Волновахи, Дима Мишнев - с Лимана, Максим Чех - из Красной Поляны.
Популярное сейчас
- Найти себя не может. Президент Мариуполя заговорил о Борячуке
- Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника
- Челси снова не может победить, неподсудность Павелко и прогнозы Блохина. Главные новости от 28 декабря
- Стала известна максимальная сумма зарплаты Коваленко в Аталанте
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Новости по теме
- 20:47 Украинские Президент Мариуполя: Опытных футболистов, точнее – их жен, трудно убедить приехать к нам
- 17:18 Украинские Президент Мариуполя: Складывается впечатление, что в украинском футболе нет никаких проблем, кроме состава Мариуполя
- 08:50 Украинские Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека