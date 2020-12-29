Президент Мариуполя заявил о задачах команды и Лигу Европы с собственными воспитанниками

Президента " Мариуполя " Тарик Махмуд Чаудри рассказал о задачах перед командой в сезоне.

Задача у нас не изменилась - пробиться в еврокубки. Да, в этом сезоне конкуренция в чемпионате очень серьезная, но почему мы не можем ставить большие цели? А если говорить глобально, то наша мечта - чтобы в "Мариуполе" играло как можно больше наших воспитанников, мариупольских ребят. Это то, к чему стремился Владимир Семенович [Бойко] и то, чего хотят наши болельщики.

Согласитесь, было бы здорово, если бы основу команды не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Европы составляли бы местные ребята. Это совсем другой уровень мотивации. Но, естественно, для того, чтобы к этой мечте приблизиться, нам необходимо пройти очень большой путь.

Хотя и сейчас у нас хватает местных ребят. Пусть не из Мариуполя, но из нашего региона, из Донецкой области. Посмотрите: Женя Гальчук родился в Краматорске, Леша Быков из Харцызска, Сергей Горбунов - из Новоазовска, Игорь Кирюханцев и Олег Очеретько - из Макеевки, Дима Топалов - с Волновахи, Дима Мишнев - с Лимана, Максим Чех - из Красной Поляны.