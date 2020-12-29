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Президент Мариуполя заявил о задачах команды и Лигу Европы с собственными воспитанниками

Премьер-лига
(1 голосов)

В команде хватает местных игроков

Президент Мариуполя заявил о задачах команды и Лигу Европы с собственными воспитанниками
Новина українською

Президента "Мариуполя" Тарик Махмуд Чаудри рассказал о задачах перед командой в сезоне.

Задача у нас не изменилась - пробиться в еврокубки. Да, в этом сезоне конкуренция в чемпионате очень серьезная, но почему мы не можем ставить большие цели? А если говорить глобально, то наша мечта - чтобы в "Мариуполе" играло как можно больше наших воспитанников, мариупольских ребят. Это то, к чему стремился Владимир Семенович [Бойко] и то, чего хотят наши болельщики.

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Согласитесь, было бы здорово, если бы основу команды не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Европы составляли бы местные ребята. Это совсем другой уровень мотивации. Но, естественно, для того, чтобы к этой мечте приблизиться, нам необходимо пройти очень большой путь.

Хотя и сейчас у нас хватает местных ребят. Пусть не из Мариуполя, но из нашего региона, из Донецкой области. Посмотрите: Женя Гальчук родился в Краматорске, Леша Быков из Харцызска, Сергей Горбунов - из Новоазовска, Игорь Кирюханцев и Олег Очеретько - из Макеевки, Дима Топалов - с Волновахи, Дима Мишнев - с Лимана, Максим Чех - из Красной Поляны.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Бойко Лига Европы Шахтер (Донецк) Тарик Махмуд Чаудри
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 14:16
Зиц-председатель, житель г.Москва Махмут не интересуется футболом.... Хватит вешать лапшу на уши....
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Romerik (YNWA)
29.12.2020 в 13:37
"Хотя и сейчас у нас хватает местных ребят. Пусть не из Мариуполя, но из нашего региона, из Донецкой области. Посмотрите: Женя Гальчук родился в Краматорске, Леша Быков из Харцызска, Сергей Горбунов - из Новоазовска, Игорь Кирюханцев и Олег Очеретько - из Макеевки, Дима Топалов - с Волновахи, Дима Мишнев - с Лимана, Максим Чех - из Красной Поляны." Бл*ть, редакция, вы реально думаете, что все мы отсталые читатели, что поверый что какой-то Махмуд знает где кто и откуда родом... Зачем эту клоунаду публиковать. Я в ах*е с вас...
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