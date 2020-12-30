День в истории. 45 лет назад Олег Блохин выиграл Золотой мяч

30 декабря 1975 года вышел очередной номер авторитетного журнала France Football, в котором был объявлен очередной лауреат "Золотого мяча". Приз лучшему футболиста года в Европе достался форварду киевского "Динамо" и сборной СССР Олегу Блохину.

Конкурентами динамовца в борьбе за награду были лидер "Барселоны" и сборной Нидерландов Йохан Кройфф и капитан "Баварии" Франц Беккенбауэр.

Стоит добавить, что в 1975-м Блохин в составе "Динамо" выиграл чемпионат СССР, Кубок обладателей Кубков, а также Суперкубок Европы. За Суперкубок киевляне сражались с мюнхенской "Баварией". В обоих матчах команда Лобановского победила (1:0, 2:0), при этом все три мяча на счету Олега Блохина. Гол, забитый в Мюнхене, считается одним из лучших в истории киевского клуба.

Добавим, что Олег Блохин стал первый футболист, родившемся в Украине, который был удостоен "Золотого мяча". Его успех в 1986-м повторил Игорь Беланов, а в 2004-м - Андрей Шевченко.