Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер в Динамо под вопросом. Абада может остаться в Маккаби до лета
Также агенты предложили обратить внимание на парня Трабзонспору
Трансфер вингера "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады, которого уже якобы почти подписало "
Напомним, что на прошлой неделе парня СМИ настолько активно сватали в киевское "Динамо", что писали о том, что трансфер уже фактически решен. Правда, в последние дни данный переход вдруг стал находиться под большим вопросом, так как футболист и киевский клуб якобы не могут утрясти некоторые детали личного контракта.
В тоже время, в "Маккаби" Петах-Тиква недовольны игрой свое вингера во вчерашнем проигранном
Как сообщает местное издание sport5, источники в клубе говорят о том, что Лиэль уже больше думает о своем трансфере, чем об игре, чем тренерский штаб, естественно недоволен. Так, в поединке против Тель-Авива Абада ничем экстраординарным не запомнился, хотя ранее мог сам делать разницу в таких поединках.
Поэтому в клубе его призвали вернуться к нормальной тренировочной работе, говорят, что Абада сыграет и в поединке против "Хапоэля" Кфар Саба в четверг, а его продажа может быть и вовсе отложена до лета.
Кроме того, по информации источника, проблемы с переходом в "Динамо" развязали руки агентам, которые предложили услуги игрока турецкому "Трабзонспору". В турецком клубе обещали посмотреть и подумать, но никакой конкретики, естественно не дали.
В любом случае, трансфер, который уже казался завершенным, обрастает все большим и большим количеством слухов и непонятных фактов, так что говорить о подписании киевлянами игрока пока что рано.
Популярное сейчас
- Барса залетает в ТОП-5, Валенсия в зоне вылета. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Новый спортивный директор Кривбасса, Динамо теперь вынуждено искать тренера по физподготовке. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро