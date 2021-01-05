Трансфер в Динамо под вопросом. Абада может остаться в Маккаби до лета

Трансфер вингера "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады, которого уже якобы почти подписало " Динамо ", может быть отложен до лета.

Напомним, что на прошлой неделе парня СМИ настолько активно сватали в киевское "Динамо", что писали о том, что трансфер уже фактически решен. Правда, в последние дни данный переход вдруг стал находиться под большим вопросом, так как футболист и киевский клуб якобы не могут утрясти некоторые детали личного контракта.

В тоже время, в "Маккаби" Петах-Тиква недовольны игрой свое вингера во вчерашнем проигранном матче чемпионата против "Маккаби" Тель-Авив (0:1).

Как сообщает местное издание sport5, источники в клубе говорят о том, что Лиэль уже больше думает о своем трансфере, чем об игре, чем тренерский штаб, естественно недоволен. Так, в поединке против Тель-Авива Абада ничем экстраординарным не запомнился, хотя ранее мог сам делать разницу в таких поединках.

Поэтому в клубе его призвали вернуться к нормальной тренировочной работе, говорят, что Абада сыграет и в поединке против "Хапоэля" Кфар Саба в четверг, а его продажа может быть и вовсе отложена до лета.

Кроме того, по информации источника, проблемы с переходом в "Динамо" развязали руки агентам, которые предложили услуги игрока турецкому "Трабзонспору". В турецком клубе обещали посмотреть и подумать, но никакой конкретики, естественно не дали.

В любом случае, трансфер, который уже казался завершенным, обрастает все большим и большим количеством слухов и непонятных фактов, так что говорить о подписании киевлянами игрока пока что рано.