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Костышин: Колос получит за трансфер Максименко денежную компенсацию
Наставник ковалевцев подтвердил переход защитника в греческую Ларису
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал
"Около месяца назад клубное руководство "Колоса" поинтересовалось, согласился бы я на переход нашего центрального защитника Максима Максименко в зарубежную команду? Принимая во внимание, что Максименко верой и правдой прослужил "Колосу" четыре года и то, что это может быть его последний шанс поиграть за границей, я ответил согласием. Тем более, что Максим был связан с "Колосом" контрактом и наш клуб за его переход получит компенсацию.
Я не владею информацией, когда селекционеры "Ларисы" обратили внимание на Mаксименко, к тому же, он не принимал участия в поединках Лиги Европы с греческим АЕКом и хорватской "Риекой". Однако дебют "Колоса" на международной арене, убежден, привлек к нему внимание, зарубежные скауты начали следить за нашими игроками и в чемпионате УПЛ.
Думаю, что когда Mаксименко в заключительном туре первой части сезона уверенно сыграл с киевским "Динамо", то заинтересованная в его услугах "Лариса" форсировала переговорный процесс. Я рад за Mаксима и надеюсь, что он будет на виду и в греческом элитном дивизионе", - рассказал Максимов.
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