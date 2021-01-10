Один из лидеров Александрии может перейти в Днепр-1

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец этой зимой может перейти в "Днепр-1", который лично заинтересованый в трансфере.

За игрока днепряни предложили 500 тыс долларов. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский отметил, что "Александрия" может расстаться с несколькими ключевыми игроками из-за финансовых трудностей.

Кирилл Ковалец присоединился к "горожанам" летом 2018 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 67 игр, записав в свой актив 12 голов и 10 ассистов. Соглашение между сторонами рассчитано еще на полтора года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.