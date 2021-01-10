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Один из лидеров Александрии может перейти в Днепр-1
В горожан ожидается распродажа
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец этой зимой может перейти в "Днепр-1", который лично заинтересованый в трансфере.
За игрока днепряни предложили 500 тыс долларов. Об этом сообщает Tribuna.com.
Ранее ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский отметил, что "Александрия" может расстаться с несколькими ключевыми игроками из-за финансовых трудностей.
Кирилл Ковалец присоединился к "горожанам" летом 2018 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 67 игр, записав в свой актив 12 голов и 10 ассистов. Соглашение между сторонами рассчитано еще на полтора года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
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