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Один из лидеров Александрии может перейти в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

В горожан ожидается распродажа

Один из лидеров Александрии может перейти в Днепр-1
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец этой зимой может перейти в "Днепр-1", который лично заинтересованый в трансфере.

За игрока днепряни предложили 500 тыс долларов. Об этом сообщает Tribuna.com.

Ранее ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский отметил, что "Александрия" может расстаться с несколькими ключевыми игроками из-за финансовых трудностей.

Кирилл Ковалец присоединился к "горожанам" летом 2018 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 67 игр, записав в свой актив 12 голов и 10 ассистов. Соглашение между сторонами рассчитано еще на полтора года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия УПЛ Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
10.01.2021 в 18:54
Если так,то это хорошее приобретение для Днепра. И потеря для Александрии.
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-1
Просто Квашин (Харьков)
10.01.2021 в 19:20
Дурка,не тереби бабурку...
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0
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