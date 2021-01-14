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Чистка от Шарана: пять игроков покинули Александрию
Кадровая чистка в составе горожан
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Украинский клуб покинули нападающий Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака, а также гоклипер Дмитрий Рудык.
Игрокам предоставлен статус свободных агентов.
Денис Безбородько (26 лет, нападающий)
Воспитанник черниговского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 2-го августа 2019-го года в матче против "Мариуполя". Провел за команду 41 встречу, забил 7 мячей. В чемпионатах Украины 35 матчей, 6 голов. В Кубке Украины сыграл 2 матча, провел 4 игры в Лиге Европы, где отметился забитым голом.
Василий Грицук (33 года, полузащитник)
Воспитанник криворожского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 20-го марта 2010-го года в матче с "Нефтяником". За "Александрию" сыграл 228 матчей, в которых забил 40 мячей. В Лиге Европы провел 6 матчей, забил 1 гол. В Кубке Украины — 16 матчей, 3 гола. В 24-х поединках выводил команду на поле в качестве капитана.
Алексей Довгий (31 год, полузащитник)
Воспитанник киевского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 17-го июля 2010-го года в матче против "Закарпатья" (Ужгород). В составе "Александрии" Долгов участвовал в 112 официальных встречах, в которых забил 8 мячей.
Максим Задерака (26 лет, полузащитник)
Воспитанник александрийского футбола. В составе "Александрии" Максим дебютировал 22-го июля 2018-го года во Львове против "Карпат". Всего в составе "Александрии" Максим провел 67 официальных матчей. В Премьер-лиге — 60 игр, 2 гола. В Кубке Украины — 4 матча, 1 гол. В Лиге Европы — 3 встречи, 1 гол.
Дмитрий Рудик (28 лет, вратарь)
Воспитанник александрийского футбола. В составе "Александрии" дебютировал в 2011-м году.
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