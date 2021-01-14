Чистка от Шарана: пять игроков покинули Александрию

" Александрия " попрощалась с пятью футболистами.

Украинский клуб покинули нападающий Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака, а также гоклипер Дмитрий Рудык.

Игрокам предоставлен статус свободных агентов.

Денис Безбородько (26 лет, нападающий)

Воспитанник черниговского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 2-го августа 2019-го года в матче против "Мариуполя". Провел за команду 41 встречу, забил 7 мячей. В чемпионатах Украины 35 матчей, 6 голов. В Кубке Украины сыграл 2 матча, провел 4 игры в Лиге Европы, где отметился забитым голом.

Василий Грицук (33 года, полузащитник)

Воспитанник криворожского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 20-го марта 2010-го года в матче с "Нефтяником". За "Александрию" сыграл 228 матчей, в которых забил 40 мячей. В Лиге Европы провел 6 матчей, забил 1 гол. В Кубке Украины — 16 матчей, 3 гола. В 24-х поединках выводил команду на поле в качестве капитана.

Алексей Довгий (31 год, полузащитник)

Воспитанник киевского футбола. В составе "Александрии" дебютировал 17-го июля 2010-го года в матче против "Закарпатья" (Ужгород). В составе "Александрии" Долгов участвовал в 112 официальных встречах, в которых забил 8 мячей.

Максим Задерака (26 лет, полузащитник)

Воспитанник александрийского футбола. В составе "Александрии" Максим дебютировал 22-го июля 2018-го года во Львове против "Карпат". Всего в составе "Александрии" Максим провел 67 официальных матчей. В Премьер-лиге — 60 игр, 2 гола. В Кубке Украины — 4 матча, 1 гол. В Лиге Европы — 3 встречи, 1 гол.

Дмитрий Рудик (28 лет, вратарь)

Воспитанник александрийского футбола. В составе "Александрии" дебютировал в 2011-м году.