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Корниенко – о восстановлении после травмы: Уже готов работать на все 100

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник восстановился после разрыва латеральных связок

Корниенко – о восстановлении после травмы: Уже готов работать на все 100
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своем состоянии перед стартом тренировочного сбора.

"Отпуск до Нового года прошел вроде бы нормально, провел время с семьей. Но перед Новым годом у меня в семье случилась трагедия, потеря самого близкого и родного человека – отец умер у меня. Оставшиеся до сборов дни прошли без эмоций. Ждал сбора команды, чтобы отвлечься чуть-чуть. В целом все отлично, готов к работе.

С восстановлением после травмы все отлично. Нет уже никаких болей, чувствую себя отлично, готов работать на все 100", – сказал Корниенко Football Hub.

Напомним, Корниенко получил разрыв латеральных связок голеностопа в ноябрьской матче против "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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