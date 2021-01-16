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Корниенко – о восстановлении после травмы: Уже готов работать на все 100
Защитник восстановился после разрыва латеральных связок
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своем состоянии перед стартом тренировочного сбора.
"Отпуск до Нового года прошел вроде бы нормально, провел время с семьей. Но перед Новым годом у меня в семье случилась трагедия, потеря самого близкого и родного человека – отец умер у меня. Оставшиеся до сборов дни прошли без эмоций. Ждал сбора команды, чтобы отвлечься чуть-чуть. В целом все отлично, готов к работе.
С восстановлением после травмы все отлично. Нет уже никаких болей, чувствую себя отлично, готов работать на все 100", – сказал Корниенко Football Hub.
Напомним, Корниенко получил разрыв латеральных связок голеностопа в ноябрьской матче против "Динамо".
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