Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своем состоянии перед стартом тренировочного сбора.

"Отпуск до Нового года прошел вроде бы нормально, провел время с семьей. Но перед Новым годом у меня в семье случилась трагедия, потеря самого близкого и родного человека – отец умер у меня. Оставшиеся до сборов дни прошли без эмоций. Ждал сбора команды, чтобы отвлечься чуть-чуть. В целом все отлично, готов к работе.

С восстановлением после травмы все отлично. Нет уже никаких болей, чувствую себя отлично, готов работать на все 100", – сказал Корниенко Football Hub.