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Тренер Легии: Мы довольны манерой нашей игры в спарринге с Динамо
Динамо начало свой первый сбор с поражения
Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал
"Думаю, мы должны быть довольны данным матчем. В основном, манерой игры, но, конечно, важен и результат, особенно с такой классной командой, как киевское "Динамо".
Нашей целью было повторить то, что мы делали на первом сборе в Дубае.
Сегодня в нашей игре было несколько приятных моментов, конечно, были и ошибки, но приятно, что мы смогли сыграть плавно, хорошо выходили из-под прессинга, это положительные моменты.
Мы уделили внимание стандартам и контратакам - забили после углового, этого давно не происходило", – сказал Михневич.
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