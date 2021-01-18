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Тренер Легии: Мы довольны манерой нашей игры в спарринге с Динамо

Премьер-лига
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Динамо начало свой первый сбор с поражения

Тренер Легии: Мы довольны манерой нашей игры в спарринге с Динамо
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Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал победу в спарринге над "Динамо" (2:0).

"Думаю, мы должны быть довольны данным матчем. В основном, манерой игры, но, конечно, важен и результат, особенно с такой классной командой, как киевское "Динамо".

Нашей целью было повторить то, что мы делали на первом сборе в Дубае.

Сегодня в нашей игре было несколько приятных моментов, конечно, были и ошибки, но приятно, что мы смогли сыграть плавно, хорошо выходили из-под прессинга, это положительные моменты.

Мы уделили внимание стандартам и контратакам - забили после углового, этого давно не происходило", – сказал Михневич.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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