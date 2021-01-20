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Йовичевич рассказал, над чем работает команда на сборах
Тренер "днепрян" дал комментарий
Главный тренер СК "Днепр - 1" Игорь Йовичевич рассказал о том, как проходят сборы команды в Турции.
"Сегодня у нас были маленькие группы. Целью тренировки был контроль мяча, реакция на потерю мяча. Это тот сегмент, которого нам, возможно, не хватало в чемпионате. Мы над этим работаем.
Чтобы контролировать мяч, его нужно сначала забрать. Важно быть в структуре, не быть растянутыми на больших расстояниях. Когда ты отдаешь передачу на 40-50 метров, команда не плотная. Когда она компактно вся стоит, то и реакция лучше.
Вопрос не только в физических усилиях, а просто в концентрации", – сказал Йовичевич.
Напомним, что после осенней части сезона "Днепр-1" является аутсайдером в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 8 пунктов.
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