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Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
Ранее у них был запланирован спарринг, который был отменен
Сегодня в первой половине дня игроки киевского "Динамо" получили свободное время, которое они могут использовать по своему усмотрению.
Ранее на пятницу, 22 января, в расписании "бело-синих" на сборе в ОАЭ предварительно числился контрольный матч с местной командой "Аджман". Однако эту встречу было отменено в связи с положительными тестами на COVID-19 в нескольких игроков клуба из Эмиратов.
Учитывая изменения в планах подготовки, тренерский штаб "Динамо" предоставил футболистам отдых после вчерашнего спарринга с солигорским"«Шахтером" (2:0). Свободное время, появившееся в насыщенном тренировочном графике, динамовцы могут использовать для восстановительных процедур, отдыха или прогулки. Так, группа игроков решила отправиться в Дубай, который расположен всего в 40 км от Аджмана, где базируются киевляне.
А уже вечером команда вновь соберется вместе и с новыми силами проведет очередную тренировочную сессию на стадионе Khalid Bin Mohammed Stadium в Шардже.
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