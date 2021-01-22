  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее у них был запланирован спарринг, который был отменен

Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
Новина українською

Сегодня в первой половине дня игроки киевского "Динамо" получили свободное время, которое они могут использовать по своему усмотрению.

Ранее на пятницу, 22 января, в расписании "бело-синих" на сборе в ОАЭ предварительно числился контрольный матч с местной командой "Аджман". Однако эту встречу было отменено в связи с положительными тестами на COVID-19 в нескольких игроков клуба из Эмиратов.

Читайте также Молодежка Динамо проведет несколько спаррингов перед общей с основой поездкой в ​​Турцию

Учитывая изменения в планах подготовки, тренерский штаб "Динамо" предоставил футболистам отдых после вчерашнего спарринга с солигорским"«Шахтером" (2:0). Свободное время, появившееся в насыщенном тренировочном графике, динамовцы могут использовать для восстановительных процедур, отдыха или прогулки. Так, группа игроков решила отправиться в Дубай, который расположен всего в 40 км от Аджмана, где базируются киевляне.

А уже вечером команда вновь соберется вместе и с новыми силами проведет очередную тренировочную сессию на стадионе Khalid Bin Mohammed Stadium в Шардже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...