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Хавбек Ингульца: С такими командами как Раднички лучше больше не играть
Ингулец доигрался до удаления
Полузащитник "Ингульца" Александр Козак прокомментировал
"Лучше с такими командами больше не играть. Потому что будут опять красные. Мы хотим играть в футбол, а не выяснять на поле отношения.
На данный момент, думаю, мы готовы процентов на 20. Еще набирать и набирать. Но время есть", – сказал Козак.
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Источник:ФК ІНГУЛЕЦЬ
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