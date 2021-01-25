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Хавбек Ингульца: С такими командами как Раднички лучше больше не играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец доигрался до удаления

Хавбек Ингульца: С такими командами как Раднички лучше больше не играть
Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Александр Козак прокомментировал поражение в спарринге сербским "Радничкам" (1:2).

"Лучше с такими командами больше не играть. Потому что будут опять красные. Мы хотим играть в футбол, а не выяснять на поле отношения.

На данный момент, думаю, мы готовы процентов на 20. Еще набирать и набирать. Но время есть", – сказал Козак.

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В статье: Александр Козак Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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