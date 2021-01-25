Хавбек Ингульца: С такими командами как Раднички лучше больше не играть

Полузащитник "Ингульца" Александр Козак прокомментировал поражение в спарринге сербским "Радничкам" (1:2).

"Лучше с такими командами больше не играть. Потому что будут опять красные. Мы хотим играть в футбол, а не выяснять на поле отношения.

На данный момент, думаю, мы готовы процентов на 20. Еще набирать и набирать. Но время есть", – сказал Козак.