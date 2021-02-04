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Илья Забарный: Тренировки длятся час-полтора, работаем над выносливостью
Футболист - о сборах в Турции
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный рассказал, как проходят сборы в Турции к подготовке второй половины части сезона.
"Сейчас отрабатываем позиционную игру, синхронность, и чтобы никто не бегал где попало и знал, что ему делать на поле. Интенсивность у нас хорошая, через день матчи. Тренировки час-полтора, отрабатываем выносливость.
Молодым игрокам сейчас легче влиться в коллектив, к тому же у нас нет сильно возрастных игроков. Мы все почти одного возраста. Когда выходишь на поле, неважно – 18 тебе или 30. Каждый поддерживает, должен выполнять, что нужно", – сказал Забарный.
Напомним, что Илья Забарный не попал в заявку команды на 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.
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