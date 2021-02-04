Илья Забарный: Тренировки длятся час-полтора, работаем над выносливостью

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный рассказал, как проходят сборы в Турции к подготовке второй половины части сезона.

"Сейчас отрабатываем позиционную игру, синхронность, и чтобы никто не бегал где попало и знал, что ему делать на поле. Интенсивность у нас хорошая, через день матчи. Тренировки час-полтора, отрабатываем выносливость.

Молодым игрокам сейчас легче влиться в коллектив, к тому же у нас нет сильно возрастных игроков. Мы все почти одного возраста. Когда выходишь на поле, неважно – 18 тебе или 30. Каждый поддерживает, должен выполнять, что нужно", – сказал Забарный.