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Яворский: Максимов очень требователен, даже слишком много

Премьер-лига
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Игрок - о наставнике "Ворсклы"

Яворский: Максимов очень требователен, даже слишком много
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Сергей Яворский поделился мнением о главном тренере Юрии Максимове.

- Юрий Максимов - офигенный чувак?

- Ну, я так не могу сказать, он мой тренер (смеется - прим.). Чувак нельзя сказать, потому что тогда вспомню времена дедовщины (смеется - прим.). Я при нем дебютировал в высшей лиге, он меня взял 18-летним в "Оболонь". За что я ему очень благодарен. И когда я был в Казахстане, мы с ним встретились, сели, хорошо поговорили. Тот дебют мой запомнился мне на всю жизнь, я ему бесконечно за это спасибо, действительно. Максимов всегда на горбылях, на шутках, пытается поддерживать атмосферу. Но это не позволяет мне сказать, что он офигенный чувак (смеется - прим).

- Опиши наставника "Ворсклы" в нескольких словах или какой-то ситуацией, которая произошла?

- Я могу его описать теми словами, которые он нам сам сказал. Максимов требует от нас больше, чем мы можем, чтобы мы показали свой максимум. Он очень требователен, даже слишком много, он сам это понимает. Также отметил бы то, что наш тренер эмоциональный. Это, наверное, все видят, сейчас без зрителей играем, то его слышно очень хорошо. Безусловно, что это амбициозный наставник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Яворский Юрий Максимов
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