Форварды Динамо не забили ни единого мяча на зимних сборах

Атакующий полузащитник правого фланга " Динамо " Виктор Цыганков стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах. На его счету три гола.

Виктор забил по голу в ворота солигорского "Шахтера", ЦСКА-1948 и БАТЭ.

Два гола забил уругвайский вингер левого фланга Карлос де Пена.

Еще по голу на счету Клейтона, Буяльского, Леднева, Родригеса и Дуелунда.

Всего на сборах в ОАЭ и Турции киевское "Динамо" провело 8 поединков.