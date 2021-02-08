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Форварды Динамо не забили ни единого мяча на зимних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Достаточно было забить три гола

Форварды Динамо не забили ни единого мяча на зимних сборах
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Атакующий полузащитник правого фланга "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах. На его счету три гола.

Виктор забил по голу в ворота солигорского "Шахтера", ЦСКА-1948 и БАТЭ.

Два гола забил уругвайский вингер левого фланга Карлос де Пена.

Еще по голу на счету Клейтона, Буяльского, Леднева, Родригеса и Дуелунда.

Всего на сборах в ОАЭ и Турции киевское "Динамо" провело 8 поединков.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Виктор Цыганков Владислав Супряга Карлос де Пена
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Комментарии (2)
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Andriy Mironyuk
08.02.2021 в 14:24
Хто б сумнівався. Вітя Вітя., наважся нарешті на переїзд в Європу
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-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2021 в 14:31
заплати за нього, він і наважиться.
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0
-2


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