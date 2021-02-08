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Форварды Динамо не забили ни единого мяча на зимних сборах
Достаточно было забить три гола
Атакующий полузащитник правого фланга "
Виктор забил по голу в ворота солигорского "Шахтера", ЦСКА-1948 и БАТЭ.
Два гола забил уругвайский вингер левого фланга Карлос де Пена.
Еще по голу на счету Клейтона, Буяльского, Леднева, Родригеса и Дуелунда.
Всего на сборах в ОАЭ и Турции киевское "Динамо" провело 8 поединков.
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Комментарии (2)
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Andriy Mironyuk
08.02.2021 в 14:24
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2021 в 14:31
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