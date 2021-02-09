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Йовичевич: Разбираем моменты, когда Шахтер зажимает нас в штрафной

Премьер-лига
(1 голосов)

Как Днепр-1 готовится к возобновлению сезона

Йовичевич: Разбираем моменты, когда Шахтер зажимает нас в штрафной
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич в интервью ТК "Футбол" рассказал об особенностях подготовки команды ко второй части чемпионата.

"Сейчас отличная коммуникация в команде. Есть много времени, чтобы все спокойно изучили что тренерский штаб требует от команды в игре с мячом. Как мы должны играть через контроль мяча - мы начинаем атаку с вратаря, когда он выбивает мяч или по-другому.

Мы работаем над многими компонентами. То же самое и касается нашей игры без мяча. Когда мы можем использовать высокий прессинг, в какой ситуации. Также разбираем моменты, когда, к примеру, "Шахтер" зажимает нас в штрафной площади и разбираемся, кто где должен играть. Сейчас очень много теории и много общения", - заявил Йовичевич.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Днепр-1" завершил на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 8 баллов.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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