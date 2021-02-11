Динамо может продать форварда в Польшу

Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может продолжить карьеру в Польше. По информации ведущих ТаТоТаке, нападающий может перейти в "Легию", куда также отправляют Артема Шабанова. Как сообщали ранее польские СМИ, аренда центрального защитника уже согласована, при этом варшавский клуб будет иметь право выкупа.

Назарий Русин, напомним, неплохо проявил себя в "Заре", но зимой 2020-го вернулся из аренды в луганском клубе. В "Динамо" еще при каденции Алексея Михайличенко успел отметиться двумя забитыми мячами.

Однако после прихода Мирчи Луческу потерял место в обойме "Динамо". Когда румынский специалист начал работу, Русин как раз выпал из-за коронавируса. В итоге за первую часть сезона он принял участие лишь в одном поединке - проигранном Классическом 0:3 (вышел на замену в середине второго тайма). Во время зимних сборов Назарий почти не играл в контрольных матчах.

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский утверждает, что в иерархии форвардов "Динамо" после возможного трансфера Русина вторым номером (после Супряги) будет Владислав Ванат.

Добавим, что transfermarkt оценивает Русина в один миллион евро.