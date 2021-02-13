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"Стресс и личные обстоятельства" - Денисов рассказал о недавних выходках Вакулы

Премьер-лига
(1 голосов)

Журналист выступил в роли адвоката игрока

"Стресс и личные обстоятельства" - Денисов рассказал о недавних выходках Вакулы

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с Владиславом Вакулой. Напомним, что футболист "Шахтера" отправился в аренду в "Десну", но внезапно черниговцы прервали соглашение. Через несколько дней футболист попал в ДТП в Мариуполе, при этом источники сообщали, что Вакула был пьян.

"Парень молодой. И проблема в том, что он не справился с теми психологическими нагрузками, которые на него свалились. Речь идет не о том, что он оказался в "Шахтере" и не справился с нагрузкой. Речь идет о личных обстоятельствах. Там действительно сложнейшая ситуация.

Прежде чем кидать камень в кого-либо, нам необходимо вспомнить себя, когда кто-то оказывался в непростой ситуации. Каждый по-своему переживает стресс.

Да, Владислав Вакула не смог пройти сборы с "Десной". Почему "Мариуполь" сказал, что это не наш игрок? Потому что Вакула приехал в Мариуполь, еще не успел подписать арендное соглашение, как тут же попал в ситуацию с ДТП. Я не знаю, почему написали, что он пребывал в алкогольном опьянении. Я пытался поднять ситуацию. Нигде не написано, что он был пьян.

Теперь "Шахтеру" нужно заниматься с Вакулой не с точки зрения его физических кондиций. Теперь руководству "Шахтера" нужно заниматься тем, чтобы парня вернуть на психологические рельсы. Повторюсь: всему причина - личное обстоятельство", - сказал Денисов.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Денисов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Wille_kiev (Украина)
13.02.2021 в 01:35
Пенисов, ну ты пиз*абол конечно редкостный!
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0
0
neutral fan (White Church)
13.02.2021 в 00:31
Цікаво виходить, чим більше Денисов захищає Селезньова, Вакулу, та їм подібних тим більше до них зневаги.
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янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 00:22
Както странно. Он как бы подтверждает что вакула был пьян и тут же указывает что нигде нет доказательств. Так он пил или все таки доказательства успели зачистить?)))
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