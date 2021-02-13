"Стресс и личные обстоятельства" - Денисов рассказал о недавних выходках Вакулы

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с Владиславом Вакулой. Напомним, что футболист "Шахтера" отправился в аренду в "Десну", но внезапно черниговцы прервали соглашение. Через несколько дней футболист попал в ДТП в Мариуполе , при этом источники сообщали, что Вакула был пьян.

"Парень молодой. И проблема в том, что он не справился с теми психологическими нагрузками, которые на него свалились. Речь идет не о том, что он оказался в "Шахтере" и не справился с нагрузкой. Речь идет о личных обстоятельствах. Там действительно сложнейшая ситуация.

Прежде чем кидать камень в кого-либо, нам необходимо вспомнить себя, когда кто-то оказывался в непростой ситуации. Каждый по-своему переживает стресс.

Да, Владислав Вакула не смог пройти сборы с "Десной". Почему "Мариуполь" сказал, что это не наш игрок? Потому что Вакула приехал в Мариуполь, еще не успел подписать арендное соглашение, как тут же попал в ситуацию с ДТП. Я не знаю, почему написали, что он пребывал в алкогольном опьянении. Я пытался поднять ситуацию. Нигде не написано, что он был пьян.

Теперь "Шахтеру" нужно заниматься с Вакулой не с точки зрения его физических кондиций. Теперь руководству "Шахтера" нужно заниматься тем, чтобы парня вернуть на психологические рельсы. Повторюсь: всему причина - личное обстоятельство", - сказал Денисов.