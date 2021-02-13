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Селезнев: У меня пока контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю

Премьер-лига
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Форвард исключен из заявки команды, но клуб, судя по всему, покидать не собирается

Селезнев: У меня пока контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю

Новина українською

Форвард "Колоса" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" прокомментировал исключение из заявки команды на УПЛ и заявил, что намерен отработать свой контракт до конца.

"Исключили. Что я могу сделать. Некоторые люди обижены на меня, разозлились. Так же могут и помириться.

Что дальше? У меня пока контракт с "Колосом", поэтому этот вопрос отпадает. Я его честно выполнял и выполняю.

Что вы все из меня мальчика делаете. Это нормально, если в быту происходят какие-то конфликты или разногласия. Я не молодой мальчик, понимаю, что так вести себя конечно нельзя. Я где-то очень сильно не прав. Готов за это извиниться", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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