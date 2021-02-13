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Трансферная цель Зари продолжит карьеру в Швеции

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчанам не удалось заполучить игрока

Трансферная цель Зари продолжит карьеру в Швеции

Новина українською

Шведский "Эребру" объявил о подписании защитника Андреаса Скоугора на правах свободного агента.

Контракт сторон рассчитан на два года.

Ранее сообщалось об интересе к центрбеку со стороны "Зари", которая была близка к его подписанию.

23-летний датчанин выступал в прошлом сезоне за "Эребру" на правах аренды из "Херенвена", а теперь же стал полноценным игроком клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Андреас Скоугор
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