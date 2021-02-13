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Трансферная цель Зари продолжит карьеру в Швеции
Луганчанам не удалось заполучить игрока
Шведский "Эребру" объявил о подписании защитника Андреаса Скоугора на правах свободного агента.
Контракт сторон рассчитан на два года.
Ранее сообщалось об интересе к центрбеку со стороны "Зари", которая была близка к его подписанию.
23-летний датчанин выступал в прошлом сезоне за "Эребру" на правах аренды из "Херенвена", а теперь же стал полноценным игроком клуба.
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