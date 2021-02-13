Трансферная цель Зари продолжит карьеру в Швеции

Шведский "Эребру" объявил о подписании защитника Андреаса Скоугора на правах свободного агента.

Контракт сторон рассчитан на два года.

Ранее сообщалось об интересе к центрбеку со стороны "Зари", которая была близка к его подписанию.

23-летний датчанин выступал в прошлом сезоне за "Эребру" на правах аренды из "Херенвена", а теперь же стал полноценным игроком клуба.