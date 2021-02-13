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Матч Колос – Шахтёр находится под угрозой срыва
Есть вопросы к состоянию поля
footballua.tv
Сегодняшний матч УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром" находится под угрозой срыва.
Согласно информации Футбол NEWS, потенциальная отмена поединка связана с состоянием поля.
Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены имеет сомнения насчёт готовности газона. Окончательное решение должны принять за полтора часа до стартового свистка – в 15:30.
Помимо матча "Колос" – "Шахтёр" на сегодня запланировано ещё три встречи в УПЛ.
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Комментарии (17)
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Arthas (Севастополь)
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