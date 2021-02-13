Матч Колос – Шахтёр находится под угрозой срыва

Сегодняшний матч УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром" находится под угрозой срыва.

Согласно информации Футбол NEWS, потенциальная отмена поединка связана с состоянием поля.

Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены имеет сомнения насчёт готовности газона. Окончательное решение должны принять за полтора часа до стартового свистка – в 15:30.

Помимо матча "Колос" – "Шахтёр" на сегодня запланировано ещё три встречи в УПЛ.