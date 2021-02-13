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Матч Колос – Шахтёр находится под угрозой срыва

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть вопросы к состоянию поля

Матч Колос – Шахтёр находится под угрозой срыва

footballua.tv

Новина українською

Сегодняшний матч УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром" находится под угрозой срыва.

Согласно информации Футбол NEWS, потенциальная отмена поединка связана с состоянием поля.

Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены имеет сомнения насчёт готовности газона. Окончательное решение должны принять за полтора часа до стартового свистка – в 15:30.

Помимо матча "Колос" – "Шахтёр" на сегодня запланировано ещё три встречи в УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (17)
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Arthas (Севастополь)
13.02.2021 в 12:54
технічну поразку Колосу, як і Інгульцю.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
13.02.2021 в 12:36
Кто играет зимой --этих слуг футбола надо менять мозги отморозили
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 12:31
СТО процентов виноват Шахтер в том, что Колос не подготовил поле, СТО процентов!
Ответить
0
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 12:29
ДАЁШЬ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ БЕЗ БОЯ ! ! !
Ответить
+4
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.02.2021 в 12:18
Золоті медалі в студію! Чемпіон кабінетного футболу відомий. А в інших містах, де теж морози та сніг, делегати матчів не мають сумнівів щодо готовності газонів? Чи це Колос вигадав ідею грати 13 лютого і має бути покараний?
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+5
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 12:47
винен звичайно "Колос": 1. допущено зниження температури повітря в селі без узгодження з федерацією; 2. не достатньо якісно зібрано сніг на дорозі від Києва до стадіону в селі Ковалівка і в зворотному напрямку; 3. не вирішено конфлікт з претендентом в рекордсмени ПФЛ; 4. тому, що винен. (звичайно це жарт, але...)
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+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 12:15
А взагалі нам давно вже треба грати у грудні, січні та лютому. Як у АПЛ та в Ла Лізі. В усьому треба їх копіювати. Може тоді й гравці будуть такі ж майстеровиті...
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 12:11
Думаю, что Динамо здесь ни при чем...
Ответить
0
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 12:14
Помиляєшся, ти навіть думки такої не повинен допускати. Як так? Завжди винен Суркіс.
Ответить
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 12:23
Ну тебе виднее...
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 12:08
Очередная победа Шахтёра на классе)))
Ответить
+7
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 12:05
Таким чином кротам ще до квітня можна буде на виїздних матчах зараховувати по +:-, для чого напружуватися й на поле виходити? А якщо доведеться раптом грати- запустять дєвочку Катю з ВАРом.
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+8
-1
aleks68
13.02.2021 в 12:19
думай о своей десне чучело.как там с полем в чернигове?поменьше тявкай
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+1
-5
ffggpl (Харьков)
13.02.2021 в 12:37
Про девочку ты лишнее ляпнул, а в остальном согласен.
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.02.2021 в 12:05
Походу Шахтёр только такие умеет выигрывать... Технарями за поле...
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+9
-2
aleks68
13.02.2021 в 12:21
кто виноват что колос не в состоянии подготовить стадион?завыли совы
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+2
-6
avatar
Hugo64 (PARIS)
13.02.2021 в 12:00
те кто составляет календарь игр должен присутствовать на стадионе и не в ВИПложе ана трибуне с бокалом холодного пива МОЖЕТ тогда подумают о футболе, футболистах и БОЛЕЛЬЩИКАХ-
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+8
0


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