Федык: Игра с Ворсклой была выигрышная, по моментам и по преимуществу на поле

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал ничью с полтавской "Ворсклой" в матче 14-го тура УПЛ.

"Игра была выигрышная, как по моментам, которые мы создали, так и по преимуществу на поле. В первом тайме было много эпизодов, которые мы должны были реализовывать. Если бы забили еще один мяч, было бы значительно легче. Вместо этого, мы пропустили после первого опасного момента, который возник у наших ворот.

Думаю, с Кондраковым все будет хорошо, и он будет готовиться к следующему поединку. Очевидно, что Кухаревич толком не вошел в игру. Из-за этого, в частности, некоторые моменты в атаке нам не удавались.Не могу сказать, что я не доволен игрой, но нам еще есть над чем работать. Готовимся к следующей игре", – рассказал Федык.