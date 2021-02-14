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Федык: Игра с Ворсклой была выигрышная, по моментам и по преимуществу на поле
Наставник львовян подвел итоги ничьи с полтавчанами
ФК "Рух"
Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал
"Игра была выигрышная, как по моментам, которые мы создали, так и по преимуществу на поле. В первом тайме было много эпизодов, которые мы должны были реализовывать. Если бы забили еще один мяч, было бы значительно легче. Вместо этого, мы пропустили после первого опасного момента, который возник у наших ворот.
Думаю, с Кондраковым все будет хорошо, и он будет готовиться к следующему поединку. Очевидно, что Кухаревич толком не вошел в игру. Из-за этого, в частности, некоторые моменты в атаке нам не удавались.Не могу сказать, что я не доволен игрой, но нам еще есть над чем работать. Готовимся к следующей игре", – рассказал Федык.
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