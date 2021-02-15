Символическая сборная 14-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Не без проблем, но возобновился чемпионат Украины. Несмотря на морозы и снег, сыграны все матчи 14-го тура. Есть на что обратить внимание и выбрать героев футбольного уик-энда. Достаточно результативные получились матчи (15 голов в семи поединках), два дубля в туре, всего одна нулевая ничья и несколько шедевров. Например, гол Бяульского стал украшением дебютного в 2021-м году тура в Премьер-лиге.

ВРАТАРЬ

Орест Костик (ФК "Львов").

Один мяч от Шиндера голкипер львовян все же пропустил, но как минимум три сейва у Костика, потянул он сложнейшие удары Нуриева, Карася и того же Шиндера. Постоянно вратарь находился под давлением "Миная", однако сохранял хладнокровие и спокойствие, благодаря которому "Львов" и смог пополнить свой багаж тремя очками.

ЗАЩИТА

Никита Кравченко ("Колос" Коваливка).

Защитника часто можно было видеть в соперничестве с такими игроками, как Тайсон, Алан Патрик, Матвиенко, и Кравченко очень достойно смотрелся на этом фоне. Может несколько раз Никита и проиграл борьбу более опытным соперникам, но каши не испортил, проделал огромную работу, и не только в обороне. Несколько раз Кравченко можно было видеть и в контратаках "Колоса".

Виталий Гавриш ("Колос" Коваливка).

Наверное, Гавриш главный герой матча с "Шахтером", сложно переоценить роль капитана в матче, где пришлось много оборонятся, бороться не только с соперником, но и с погодой, а также с самими собой. Каждый раз при обороне Виталий оказывался в нужном месте в нужное время, действовал на опережении и не дал сыграть Мораесу и Марлосу в свой футбол.

Дуглас (СК "Днепр-1").

Пример самой надежности и самоотдачи в игре, вряд ли у днепрян в 14-м туре можно найти более полезного игрока, чем Дуглас. 30-летний бразилец забил гол (первый для него после возвращения в УПЛ), а также на центрбеке заработал красную карточку Плохотнюк. Но самое главное за действия при защите ворот Дуглас заслужил похвалу.

Жуниньо ("Заря" Луганск).

На второй тайм вышел бразильский легионер луганчан и сразу добавил агрессивности в атаках "Зари" и надежности в обороне. Фактически весь левый фланг закрыл Жуниньо, отдал голевой пас на Гладкого, запомнился своей работоспособностью, чем-то напоминал Исмаили. Интересно, что Жуниньо неудачно дебютировал в УПЛ именно в игре с "Десной" (поражение луганчан прошлым летом 1:3). Теперь он помог добыть победу над черниговцами.

ПОЛУЗАЩИТА

Валерий Федорчук ("Рух" Львов).

В вязкой, полной силовых противостояний игре, на промерзлом сложном поле не много футболистов, которые смогут потягаться с Федорчуком. В своей стихии оказался опытный хавбек, выиграл в дуэлях с полтавчанами почти всю борьбу и стал хозяином центрального плацдарма.

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Если выбирать в "Динамо" ключевого, по-настоящему незаменимого игрока, безусловно, им является Буяльский. Хавбек участвует в разрушении атак соперника, делает много черновой работы, конечно полезен и в атаках. Чаще он раздает пасы, но во встрече с "Олимпиком" забил сам, вывел киевлян вперед, скорее всего, этот гол и стал решающим для победы.

Дмитрий Гречишкин (ФК "Александрия").

Как Буяльский в "Динамо", похожую роль у "горожан" сейчас исполняет Гречишкин. Разве только Дмитрий может закрывать и позицию центрбека, правда, в игре с "Десной" он стал одним из самых креативных футболистов. Голевой пас на счету Гречишкина, исполнение функций диспетчера и дважды опасно пробивал по воротам черниговцев.

НАПАДЕНИЕ

Александр Гладкий ("Заря" Луганск).

Словно и не было зимней паузы для Гладкого, форвард показал игру даже более уверенную и интересную, чем в первой части чемпионата, а главное продолжил забивать. Второй дубль Александра в этом сезоне принес победу луганчанам и значительно повысил шансы "Зари" завоевать бронзу.

Альваро Тавареш (ФК "Львов").

Второй дубль в туре на счету нападающего львовян. "Сине-золотые" не в роли фаворита подходили к матчу с "Минаем", но это и стало преимуществом для гостей и для Тавареша особенно. Блестящая скорость у Альваро, техника и виденье поля, соперник просто не успевал возвращаться в оборону, как форвард дважды убегал на свидание с Каниболоцким и реализовывал свои возможности.

Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Вряд ли форвард "бело-синих" представлял себе более удачное возвращение в большой футбол. В каждом игровом моменте, где участвовал Беседин, ощущалась его желание играть и доказывать полезность команде. Совсем не случайно Артем забил гол, более того, мог отметиться и вторым точным ударом, но его арбитры отменили из-за неочевидного офсайда.

ТРЕНЕР

Руслан Костышин ("Колос" Коваливка).

Сам тренер находился на трибунах. Из-за дисквалификации Костышин не мог физически присутствовать на привычном месте возле бровки, но ментально специалист находился на поле, его не могли не ощущать игроки. "Колос" с "Шахтером" сыграл максимально организованно, собранно, воспользовался своими немногочисленными козырями, и почти ничего не позволил создать "горнякам". При этом и в обороне коваливцы не закрылись, имея шансы вырвать победу у чемпиона.