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Директор Александрии: Документов от УПЛ про допуск болельщиков на стадионы пока нет
Вероятно, ближайший тур все еще пройдет без зрителей
fco.com.ua
Директор "
- Кабмин принял решение по смягчению карантина. С завтрашнего дня можно проводить матчи со зрителями. Готов ли клуб провести ближайший тур с болельщиками?
– Ближайший – нет. Нужно, чтоб УАФ и УПЛ дали соответствующие документы о том, что можно проводить матчи со зрителями. Таких документов пока нет.
Насколько я знаю, УПЛ вместе с УАФ планирует сделать допуск к стадионам зрителей на март. У нас есть медицинский протокол, по которому мы работаем. Новых протоколов не было, поэтому не о чем говорить.
Мы бы очень хотели допустить зрителей, но самовольно это делать будет не совсем правильно.
- Запрет на проведение матчей с болельщиками есть в медицинском протоколе?
– На данный момент – да. Когда выйдут какие-то поправки или новое решение – это решение должно приниматься Минздравом, то министерство должно разрешить УАФ. УАФ должна спуститься в УПЛ, а УПЛ уже соответственно к нам. Вот такая вертикаль.
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