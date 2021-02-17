Директор Александрии: Документов от УПЛ про допуск болельщиков на стадионы пока нет

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев оценил возможность проведения матча 15-го тура УПЛ против "Миная" со зрителями.

- Кабмин принял решение по смягчению карантина. С завтрашнего дня можно проводить матчи со зрителями. Готов ли клуб провести ближайший тур с болельщиками?

– Ближайший – нет. Нужно, чтоб УАФ и УПЛ дали соответствующие документы о том, что можно проводить матчи со зрителями. Таких документов пока нет.

Насколько я знаю, УПЛ вместе с УАФ планирует сделать допуск к стадионам зрителей на март. У нас есть медицинский протокол, по которому мы работаем. Новых протоколов не было, поэтому не о чем говорить.

Мы бы очень хотели допустить зрителей, но самовольно это делать будет не совсем правильно.

- Запрет на проведение матчей с болельщиками есть в медицинском протоколе?

– На данный момент – да. Когда выйдут какие-то поправки или новое решение – это решение должно приниматься Минздравом, то министерство должно разрешить УАФ. УАФ должна спуститься в УПЛ, а УПЛ уже соответственно к нам. Вот такая вертикаль.