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Шахаб начинает. Мариуполь - Заря 0:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец забивает и в "Заре"

Шахаб начинает. Мариуполь - Заря 0:1

Фото - ФК Заря

UA-Футбол
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Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Холодинский (Харьковская область)
ФК Мариуполь - Заря 0:1
Гол: Шахаб Захеди 34
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех (Никита Петерман 75), Дмитрий Топалов (Эльдар Кулиев 75), Дмитрий Мишнёв (Алексей Кащук 61), Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Петр Стасюк (Александр Драмбаев 60), Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 70)
Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Агрон Руфати 90), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Максим Казаков), Аллахяр (Максим Лунёв 90+4)
Предупреждения: Вячеслав Танковский 60, Максим Чех 74 - Шахаб Захеди 39, Александр Гладкий 50, Никола Василь 90+3

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
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Комментарии (5)
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Azovfan Mariupol (Мариуполь)
20.02.2021 в 16:13
Да, видно что старались, молодцы, но этого к сожалению мало. Теперь хотя бы не вылететь.
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.02.2021 в 16:03
молодцы, в своем стиле. правда, отрезок с потерей концентрации стоил двух забойных моментов у мариков. Жуниньо на фланге весьма неплох, наконец-то замена нулячему Цыганиксу. З перемогою, Зоря!
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Viktor Ivanjvich
20.02.2021 в 16:02
с почином ШАХАБ-хотя уж сильно жадный - понравился очень аллахяр- ГЛАДКИЙ _НУЛЬ-кочергин как то затерялся-а когда была возможность -загубил- в целом ЗАРЯ НЕ совсем понравилась-особенно второй тайм-когда могли наказать за то что она просто катала мячик и ждала свисток-марик пытался НО это его пока уровень-просто ПЫТАТЬСЯ и всё- коментаторы болельщики скорее всего Ш- поэтому часто захваливали МАРИКА-типа какой прессинг-какой удар какой дриблинг и тд-
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ascent (Луксор)
20.02.2021 в 16:01
Что творится? Заря стала играть в динамовский футбол, а Динамо пытается играть в шахтерский...
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Viktor Ivanjvich
20.02.2021 в 16:05
и ТЫ это заметил?
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