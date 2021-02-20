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Шахаб начинает. Мариуполь - Заря 0:1
Иранец забивает и в "Заре"
Фото - ФК Заря
Отчёт о матче читайте в ближайшее время
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Холодинский (Харьковская область)
ФК Мариуполь - Заря 0:1
Гол: Шахаб Захеди 34
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех (Никита Петерман 75), Дмитрий Топалов (Эльдар Кулиев 75), Дмитрий Мишнёв (Алексей Кащук 61), Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Петр Стасюк (Александр Драмбаев 60), Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 70)
Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Агрон Руфати 90), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Максим Казаков), Аллахяр (Максим Лунёв 90+4)
Предупреждения: Вячеслав Танковский 60, Максим Чех 74 - Шахаб Захеди 39, Александр Гладкий 50, Никола Василь 90+3
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