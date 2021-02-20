Шахаб начинает. Мариуполь - Заря 0:1

с почином ШАХАБ-хотя уж сильно жадный - понравился очень аллахяр- ГЛАДКИЙ _НУЛЬ-кочергин как то затерялся-а когда была возможность -загубил- в целом ЗАРЯ НЕ совсем понравилась-особенно второй тайм-когда могли наказать за то что она просто катала мячик и ждала свисток-марик пытался НО это его пока уровень-просто ПЫТАТЬСЯ и всё- коментаторы болельщики скорее всего Ш- поэтому часто захваливали МАРИКА-типа какой прессинг-какой удар какой дриблинг и тд-