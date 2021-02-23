Новичок Зари: Я счастлив играть за этот клуб – покажу все свои лучшие качества

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди рассказал о целях с луганской командой.

"Когда я пришел сюда, то понимал, что "Заря" – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, хотел играть в таком серьезном клубе. Счастлив играть здесь в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом.

Моя адаптация пройдет очень быстро. Я покажу все свои лучшие качества. Хочу достичь с "Зарей" максимального результата – выиграть чемпионат и Кубок Украины. У меня было несколько друзей в "Заре", меня тепло приняли, это очень приятно. Украина, ожидай нового чемпиона", – сказал Шахаб.