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Хацкевич: У нас в Динамо было много тактических тренировок. Мне за свою работу не стыдно

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о нюансах своей работы в Динамо

Хацкевич: У нас в Динамо было много тактических тренировок. Мне за свою работу не стыдно

Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о том, что во время работы в киевском клубе его называли физруком.

– Физрук – неплохая профессия. Меня в школе учитель физкультурі научил, в любую игру с мячом я умею играть. Футболу меня уже научил первый тренер. Физрук – почетная профессия.

– Вас критиковали за отсутствие тактики, хотя футболисты говорили, что тактика была. Насколько вы на этом делаете акцент?

– Тот фильм, который снимали, не знаю, досняли ли. Люди говорят то, что не знают. Кто-то говорит, что теории должны быть по 25 минут, сейчас Луческу и ребята сидят по полтора часа. Мы доносили быстрее, но у нас очень много тактических было тренировок. Перестроения в обороне и атаке – все это было. А что говорят – пусть говорят. Мне за свою работу не стыдно.

- Вы вспомнили фильм "Неизвестное "Динамо". При Михайличенко команда закрылась, при Луческу еще больше. Как вы решились, чтобы разрешить снимать теоретические занятия и остальное?

– Это жизнь изнутри команды. Чтобы не было потом этих, мол, у них так, тренируют, как Лобановский. Лобановский тренировал, команда давала результат. Было другое время, другое поколение. Почему бы не показать этот тяжелый труд футболистов. Когда они на сборах, после травм восстанавливаются – этого же никто не видит.

Как футболисты по месяцу-полтора находятся на этих сборах, переключение с чемпионата на игры сборных, как внутри живет команда. Это не только футболисты, это жизнь всего клуба. Это должно быть открыто и интересно. Есть моменты, когда нужно давать паузу, но почему не показывать. Я только за это. Тот небольшой материал он показал только маленькую часть жизни команды изнутри.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:31
Смотрю на фото в новости, ностальгия. Шапаренко - красавчик, с прекрасной шевелюрой. А сейчас сделал какое-то кубло для кур на голове, да еще и ЧЕРНОЙ резинкой всё это дело перетягивает. Ужас нах
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0
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Unselfish (Белая Церковь )
26.02.2021 в 00:10
Надо было не тактикой заниматься, а дисциплиной игры на поле...
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+1
0
сиси кейтч (Херсон)
26.02.2021 в 00:07
а мне стыдно
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:03
Оригинал заголовка: " Хацкевич: У нас в Динамо было много тактических было тренировок"
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:03
Интересно, в будет ли стыдно будет журналисту, написавшему такой прекрасный заголовок? Или здешним журналистам не бывает никогда не бывает стыдно?
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+1
0
Po4eson (Одесса)
26.02.2021 в 00:09
Никогда
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+1
0
Хиденг (Днепр)
26.02.2021 в 00:25
Та при чём тут заголовок!!!??? Они эту фигню исполняют в текстах по 20-ть раз на день - или бакланЫ, или провокаторы!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:58
Та тебе --- понятно, болельщикам стыдно.
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