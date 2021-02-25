Хацкевич: У нас в Динамо было много тактических тренировок. Мне за свою работу не стыдно

Бывший наставник " Динамо " Александр Хацкевич поделился мнением о том, что во время работы в киевском клубе его называли физруком.

– Физрук – неплохая профессия. Меня в школе учитель физкультурі научил, в любую игру с мячом я умею играть. Футболу меня уже научил первый тренер. Физрук – почетная профессия.

– Вас критиковали за отсутствие тактики, хотя футболисты говорили, что тактика была. Насколько вы на этом делаете акцент?

– Тот фильм, который снимали, не знаю, досняли ли. Люди говорят то, что не знают. Кто-то говорит, что теории должны быть по 25 минут, сейчас Луческу и ребята сидят по полтора часа. Мы доносили быстрее, но у нас очень много тактических было тренировок. Перестроения в обороне и атаке – все это было. А что говорят – пусть говорят. Мне за свою работу не стыдно.

- Вы вспомнили фильм "Неизвестное "Динамо". При Михайличенко команда закрылась, при Луческу еще больше. Как вы решились, чтобы разрешить снимать теоретические занятия и остальное?

– Это жизнь изнутри команды. Чтобы не было потом этих, мол, у них так, тренируют, как Лобановский. Лобановский тренировал, команда давала результат. Было другое время, другое поколение. Почему бы не показать этот тяжелый труд футболистов. Когда они на сборах, после травм восстанавливаются – этого же никто не видит.

Как футболисты по месяцу-полтора находятся на этих сборах, переключение с чемпионата на игры сборных, как внутри живет команда. Это не только футболисты, это жизнь всего клуба. Это должно быть открыто и интересно. Есть моменты, когда нужно давать паузу, но почему не показывать. Я только за это. Тот небольшой материал он показал только маленькую часть жизни команды изнутри.