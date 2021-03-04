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Колос подписал контракт с игроком молодежки Ворсклы
Соглашение рассчитано на четыре года
ФК Колос
ФК "Колос" объявил о подписании контракта с голкипером Кириллом Фесюном.
Соглашение с 18-летним вратарем рассчитано на четыре года.
Ранее Фесюн был в системе "Ворсклы". В этом сезоне сыграл 3 матча в чемпионате U-21 и 7 встреч в U-19.
В нынешнем сезоне УПЛ "Колос" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Напомним, что киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Колос" и вышло в полуфинал Кубка Украины.
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Источник:Kolos Kovalivka
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