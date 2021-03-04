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Колос подписал контракт с игроком молодежки Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на четыре года

Колос подписал контракт с игроком молодежки Ворсклы

ФК Колос

Новина українською

ФК "Колос" объявил о подписании контракта с голкипером Кириллом Фесюном.

Соглашение с 18-летним вратарем рассчитано на четыре года.

Ранее Фесюн был в системе "Ворсклы". В этом сезоне сыграл 3 матча в чемпионате U-21 и 7 встреч в U-19.

В нынешнем сезоне УПЛ "Колос" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Напомним, что киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Колос" и вышло в полуфинал Кубка Украины.

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В статье: Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
Kolos Kovalivka

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