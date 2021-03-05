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Хавбек Олимпика: Главное, чтобы на результат матча с Шахтером не повлияло судейство, как это нередко бывает в УПЛ

Премьер-лига
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Донецкое дерби уже в субботу

Хавбек Олимпика: Главное, чтобы на результат матча с Шахтером не повлияло судейство, как это нередко бывает в УПЛ

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Полузащитник "Олимпика" Фабрисио Альвранега поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера", который состоится в субботу 6 марта.

- Чего ожидаешь от поединка с "Шахтером"?

- Это будет отличное испытание для нас, уверен, наша команда сделает все возможное, чтобы победить. Главное сейчас забыть о прошлых неудачах, это уже история. Матч начнется со счета 0:0. Кроме того, в последних двух играх "Шахтера" их соперники показали, что команду Каштру тоже можно наказывать за ошибки. Мы знаем, что делать и никого не боимся.

- За счет чего "Олимпик" может обыграть "Шахтер"?

- Пока футбол будет оставаться непредсказуемым, интерес к нему будет только расти! Здесь возможно все. Да, "Шахтер" превосходит нас по бюджету и подбору игроков, но у нас есть коллектив, есть свои лидеры, есть опытные игроки, которые, в том числе, и обыгрывали "Шахтер". Тренерский штаб подскажет, как правильно действовать в каждой линии. Главное, чтобы на результат матча не повлияли внешние факторы, вроде судейства, как это, увы, нередко бывает в УПЛ. Любую команду можно обыграть за счет дисциплины, самоотдачи и определенного везения.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Фабрисио Альваренга
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Источник:
ФК Олимпик

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