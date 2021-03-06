Попович: Если Кополовец начинает говорить, то тараторит, как радио, рот не закрывается, мат через мат идет

Голкипер " Миная " Андрей Попович рассказал о главных матерщинниках в закарпатской команде.

- Насколько часто футболисты матерятся на футбольном поле? Но ты часто употребляешь ненормативную лексику?

– Очень часто, каждый. То, что вы слышите там сбоку и все такое, то еще кроме всего этого и про себя где-то, вот я в воротах, какой-то эпизод, то я не буду кричать там все поле "Б##", материться и так далее, а про себя очень много матерюсь.

На любой эпизод реагируешь то по-своему, возможно, кто-то и меньше, но кого я знаю, то много. Я стараюсь это не показывать, чтобы люди не видели, держу в себе, можно сказать. Бывают такие моменты, когда крышу сносит, идут эмоции, то тогда уже так, на полную катушку.

Вот, к примеру, помню эпизод, в первом круге мы играли против "Ингульца" на выезде 1:1 сыграли. В наши ворота поставили пенальти, он чистый был. И я тогда не помню, кажется, что Балакин судил, в обе стороны точки были чистыми.

Судья дает пенальти в наши ворота, там Маткобожик сбил, кажется, и я просто громко говорю: "Б####, Саня". Балакин подбегает дает мне желтую карточку и говорит: "Закрой рот". Я говорю, что слова даже ему не сказал, матюгнулся на защитника, а он дал предупреждение, закрой рот и все.

Впоследствии мы приезжаем в Ужгород, смотрим теорию, разбор игры и Васильевич говорит: "Смотри он тебе желтую дал, за что"? Ну я объяснил ситуацию ему, то Кобин понял, потому походу хотел меня штрафонуть, но так получилось, что не сделал этого, ведь понял ситуацию.

- Кто в "Минае" больше всех матерится?

– Если не брать меня, то Пиняшко, у него же рот не закрывается вообще, шутит, комментирует каждый момент. Если бы пришли к нам на тренировку, то вы бы офигели, у человека действительно просто рот не закрывается.

Чтобы вы поняли, насколько он любит говорить, то когда я выбиваю мяч, начинаю атаку, то даже мне кричит оттуда, из атаки, куда мне вводить круглого. Миля тоже подсвежить способен.

А, Михайлович (Михаил Кополовец – прим.), кстати, забыл о нем. Он может быть спокойным, а потом как начинает говорить, то тараторит, как радио, рот не закрывается, мат через мат уже идет тоже.

У Васильевича (Кобин – прим.) особенно такого нет, матюгнется, когда злой, а так культурно себя ведет.