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17-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей очередного тура весенней части сезона
theconversation.com
На этих выходных (и даже в понедельник) состоится очередной весенний тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
17-й тур
6 марта (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Ворскла" – Футбол 2
17:00. "Олимпик" – "Шахтер" – Футбол 2
7 марта (воскресенье)
14:00. "Динамо" – "Минай" – 2+2
17:00 "Заря" – "Львов" – УНИАН
19:30. "Ингулец" – "Колос" – Футбол 1
8 марта (понедельник)
14:00. "Днепр-1" – "Александрия" – УНИАН
"14:00. "Рух" – "Десна" – Футбол 1
Также отметим, что матчи "Динамо" – "Минай, "Заря" – "Львов" и "Днепр-1" – "Александрия" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.
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