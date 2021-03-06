17-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

На этих выходных (и даже в понедельник) состоится очередной весенний тур УПЛ нынешнего сезона.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

17-й тур

6 марта (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Ворскла" – Футбол 2

17:00. "Олимпик" – "Шахтер" – Футбол 2

7 марта (воскресенье)

14:00. "Динамо" – "Минай" – 2+2

17:00 "Заря" – "Львов" – УНИАН

19:30. "Ингулец" – "Колос" – Футбол 1

8 марта (понедельник)

14:00. "Днепр-1" – "Александрия" – УНИАН

"14:00. "Рух" – "Десна" – Футбол 1

Также отметим, что матчи "Динамо" – "Минай, "Заря" – "Львов" и "Днепр-1" – "Александрия" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.