Добавить огня. Почему Заря - Динамо главный матч сезона

18-й тур УПЛ станет одним из самых интересных в текущей кампании. И одним из наиболее важных. Посудите сами, в очных матчах сыграют между собой первая и третья команды, а также второе и четвертое места. Именно в это воскресенье киевское "Динамо" может еще сильнее закрепиться на первом месте, "Шахтер" - еще дальше отдалиться от золотых медалей, а луганская "Заря" доказать, что они не только главные претенденты на бронзу, а и на что-то большее.

Организаторы приняли решение поставить два ключевых матча в одно время, оставив зрителей перед выбором - следить за событиями в Запорожье или же в Киеве. Учитывая нынешнюю форму команд, а также их положение в таблице, нам кажется, что именно встреча киевского "Динамо" и луганской "Зари" имеет немного большее значение. И вот почему.

Шанс на восстановление после фиаско в Европе

Несмотря на то, что в четверг команда Луческу смогла дать достойный бой "Вильярреалу", поединок в Киеве они все равно проиграли, и домашние 0:2 выглядят приговором. Оптимисты возможно не полностью перевелись, но их меньшинство, в то время, как большая часть фанатов и экспертов уверена - это конец еврокубкового пути "Динамо" в этом сезоне. Никто особо не ругал столичный клуб после четверга, но признать стоит - поражение не самое приятное. Особенно учитывая, что в матче "бело-синие" так ни разу и не ударили в створ ворот.

Благо у "Динамо" в это воскресенье будет шанс вернуться на победный путь и подняться в психологическом плане. "Зарю" обыграть будет непросто, но в отличие от "Вильярреала", вполне по силам. Причем это будут не просто три очка. Это хорошая возможность для игроков доказать, что в УПЛ у Киева дела по-прежнему в порядке. Да, было поражение в Европе, но к делам внутренним оно отношение не имеет.

Победить и психологически ударить по "Шахтеру"

Если оценить календарь киевского клуба, то можно заметить, что впереди у команды Луческу осталось три непростых противника - "Заря", "Шахтер" и "Ворскла". Последних мы временно вынесем за скобки, ведь пока они не побеждали в матчах против грандов. С "горняками" игра будет в апреле, до которой еще также может случиться многое. А вот встреча с "Зарей" здесь и сейчас, и победа здесь и сейчас может серьезно ударить по донецкому оппоненту, который временно делит с киевлянами один стадион.

Посудите сами. Между грандами разрыв в четыре очка, и если "Динамо" победит "Зарю", то как минимум сохранит свое преимущество. А четыре очка не отыграть за один очный матч, о котором мы упоминали выше. Победа конкурента в игре против сильного соперника, который не так давно еще и обыграл тебя в меньшинстве, может дать "Шахтеру" еще один дополнительный повод нервничать. Мы понимаем, что четыре очка преимущества - не так и много, и "Динамо" свои балы еще может потерять где угодно. Но ведь и "Шахтер" может.

Не просто третья сила УПЛ

Своя мотивация в воскресной битве будет и у луганчан. Команда Виктора Скрипника сейчас находится в прекрасной форме, о чем говорят результаты - семь побед в семи последних матчах УПЛ. Ни одна из команд текущей кампании подобным похвастаться не может. Вряд ли "Заря", ощутив всю прелесть побед, захочет останавливаться на цифре семь. Особенно после виктории над "Шахтером", после которой луганчане должны были понять всю свою мощь.

Более того, три очка позволят "Заре" стать настоящим претендентом на серебро, в шаге от которого они остановились в прошлом сезоне. Но если год назад третье место выводило команду сразу в группу Лиги Европы, то сейчас все равно придется проходить раунд квалификации. То есть, на синицу в руках рассчитывать не приходится. А потому, почему бы сейчас не побороться за второе место, прервав гегемонию двух наших грандов.

Возможность передать привет Андрею Шевченко

Как мы и говорили выше, "Заря" добыла семь побед кряду в УПЛ. А знаете, сколько игроков луганчан попали в расширенный список Андрея Шевченко? Ноль. Когда-то существовал миф, что наставник сборной Украины не вызывает в сборную игроков, которые не играли в еврокубках. Так сказать, вначале пройдите крещение Европой, а после уже играйте за сборную. Так вот, это все ерунда. "Заря" в Лиге Европы сыграла шесть поединков, а игроки Скрипника остались в списке проигнорированных, что по нашему мнению не совсем честно.

Поединок в воскресенье точно не пройдет мимо Шевченко. Наставник главной команды страны посмотрит игру, в которой у ряда футболистов "Зари" будет шанс доказать оплошность Андрея Николаевича. Все в ногах Кочергина, Юрченко, Иванисени, Кабаева, которым Шевченко подарил дополнительную мотивацию выступать еще лучше. Осталось лишь показать это на деле.

Луческу против Скрипника - битва двух лучших тренеров УПЛ

Матч между "Динамо" и "Зарей" станет не просто встречей первой и третьей команд. Тут сойдутся два сильнейших тренера УПЛ на данный момент. Мы понимаем, есть еще Александр Рябоконь, Юрий Максимов и Луиш Каштру, но говоря откровенно, именно Мирча Луческу и Виктор Скрипник проделали наилучшую работу в своих коллективах. Особенно это касается Виктора Анатольевича, который недавно получил награду лучшего наставника года. В воскресенье Мирча Михайлович точно захочет победно оспорить решение УАФ.

Помимо этого, не стоит забывать, что Луческу в нынешнем сезоне не смог обыграть в Украине лишь двух тренеров - Рябоконя и Скрипника, что вряд ли устраивает румынского специалиста. С первым Мирча Михайлович сможет сыграть лишь в следующем сезоне, а вот с рулевым "Зари" уже в это воскресенье. То же самое можно сказать и о самом Скрипнике. Он много раз доказывал, что умеет выжимать максимум из доступных ресурсов, а победа над "Динамо" и Луческу лишь в очередной раз подтвердит это. Мотивации наставникам будет не занимать.

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 17:00 по киевскому времени. В эту же минуту стартовый свисток прозвучит и в Киеве на игре "Шахтер" - "Десна". Именно за эти два часа мы получим ответы на многие вопросы и наконец-то сможем сделать первые серьезные выводы по текущему сезону.