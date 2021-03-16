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Хавбек Зари: В матче с киевским Динамо нам повезло меньше, не реализовали свои момент

Премьер-лига
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Игра могла сложиться по-другому

Хавбек Зари: В матче с киевским Динамо нам повезло меньше, не реализовали свои момент

Фото: ФК Заря

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в матче 18-го тура Премьер-лиги.

"Конечно, негативно, потому что мы проиграли. В первом тайме были моменты, могли забить, игра могла по-другому сложиться. Но мы проиграли 0:2, это факт.

В этот раз нам где-то меньше повезло, потому что не реализовали свои моменты. В других матчах мы забивали с первых своих моментов. Поэтому ничего страшного, будем забивать в следующей встрече", – сказал Иванисеня.

Напомним, что в турнирной таблице "Заря" находится на 3 месте, отставая от лидирующего "Динамо" на 11 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Великий футбол

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