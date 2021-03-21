Тренер Руха: Мы удачно защищались, но ошибка во втором тайме сломала нашу игру

Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 19-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Динамо" с победой. В первом тайме мы удачно защищались, но досадная ошибка во втором тайме сломала нашу игру. А относительно третьего мяча даже комментировать нечего... Центральный защитник добегает к нашему вратарю и выходит один на один - такого не может быть.

Но хочется подбодрить наших ребят, они - молодцы, проделали достаточно беговой работы, тактически перестраивались, пытались в первом тайме играть компактно. Но счет не в нашу пользу. "Динамо" заслуживает победы", - рассказал Грицай.