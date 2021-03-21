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Тренер Руха: Мы удачно защищались, но ошибка во втором тайме сломала нашу игру

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер львовян подвел итоги поражения от подопечных Луческу

Тренер Руха: Мы удачно защищались, но ошибка во втором тайме сломала нашу игру

Фото: ФК Рух

Новина українською

Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 19-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Динамо" с победой. В первом тайме мы удачно защищались, но досадная ошибка во втором тайме сломала нашу игру. А относительно третьего мяча даже комментировать нечего... Центральный защитник добегает к нашему вратарю и выходит один на один - такого не может быть.

Но хочется подбодрить наших ребят, они - молодцы, проделали достаточно беговой работы, тактически перестраивались, пытались в первом тайме играть компактно. Но счет не в нашу пользу. "Динамо" заслуживает победы", - рассказал Грицай.

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В статье: Александр Грицай Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (4)
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Байкал (Lviv)
21.03.2021 в 21:45
Ці помилки в захисті не є випадковість. В мене питання до тренерського штабу: як ви запрошуєте нових гравців в команду? На конкретні позиції чи керівництво привозить вам гравців ,а ви розставляєте їх по позиціям їм не притаманнним? Зробили з Мисика лівого захисника, з Білого -правого, в центрі захисту якийсь непотріб привезли з країн бувшої Югославії . Добре ,що цього ісландця вже не випускаєте , а то стидоба. В мене недавно в ФБ вилізла нарізка голів в грі Рух-Десна. Подивився перший гол- це дійсно сміх крізь сльози. Задумайтесь . Наведіть порядок і беріть очки з конкурентами, а то дорога в 1 лігу на горизонті
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+2
0
Фк Гарт (Львів)
21.03.2021 в 21:38
Нрозумі., стільки хороших тренерів без роботи чого ви чекаєте, візміть хоча б Лужного
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 20:50
Мы построили автобус, но он сломался. Типичная отмазка для львовян.
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+3
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 20:23
Різниця 0-7 в двох матчах це дуже недобре... Федорчук стає все слабше. Напевно, це вже вік...
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+3
-1


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