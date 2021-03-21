Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха: Мы удачно защищались, но ошибка во втором тайме сломала нашу игру
Тренер львовян подвел итоги поражения от подопечных Луческу
Фото: ФК Рух
Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай прокомментировал
"Поздравляю "Динамо" с победой. В первом тайме мы удачно защищались, но досадная ошибка во втором тайме сломала нашу игру. А относительно третьего мяча даже комментировать нечего... Центральный защитник добегает к нашему вратарю и выходит один на один - такого не может быть.
Но хочется подбодрить наших ребят, они - молодцы, проделали достаточно беговой работы, тактически перестраивались, пытались в первом тайме играть компактно. Но счет не в нашу пользу. "Динамо" заслуживает победы", - рассказал Грицай.
Популярное сейчас
- Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО