Хавбек Динамо может продолжить карьеру в Перу

Хавбек киевского "Динамо" Клейтон может вернуться в Южную Америку. Об этом сообщает Goal.

Однако как информирует источник, не в Бразилию, а в "Альянс" (Лима) из Перу. Отмечается, что руководство клуба в ближайшие дни сделает предложение киевлянам по трансферу 25-летнего полузащитника.

Бразилец перешел в "Динамо" в октябре прошлого года в статусе свободного агента. Хавбек еще не успел дебютировать за киевскую команду.

Контракт 25-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Клейтона в 500 тысяч евро.

Ранее бразилец выступал "Атлетико Минейро", "Васко да Гама", "Коринтианс" и другие бразильские клубы.

Напомним, что в нынешнем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 46 очков. Чемпионат Перу начался в середине марта, "Альянс" еще не сыграла ни одного матча.