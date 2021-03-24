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Хавбек Динамо может продолжить карьеру в Перу
Клейтон может вернуться в Южную Америку
Фото: ФК Динамо Киев
Хавбек киевского "Динамо" Клейтон может вернуться в Южную Америку. Об этом сообщает Goal.
Однако как информирует источник, не в Бразилию, а в "Альянс" (Лима) из Перу. Отмечается, что руководство клуба в ближайшие дни сделает предложение киевлянам по трансферу 25-летнего полузащитника.
Бразилец перешел в "Динамо" в октябре прошлого года в статусе свободного агента. Хавбек еще не успел дебютировать за киевскую команду.
Контракт 25-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Клейтона в 500 тысяч евро.
Ранее бразилец выступал "Атлетико Минейро", "Васко да Гама", "Коринтианс" и другие бразильские клубы.
Напомним, что в нынешнем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 46 очков. Чемпионат Перу начался в середине марта, "Альянс" еще не сыграла ни одного матча.
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