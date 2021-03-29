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Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, переговоры идут тяжело

Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам

Новина українською

Два игрока "Зари" - полузащитник Дмитрий Иванисеня и защитник Джоэль Абу Ханна пока что не договорились с клубом о продлении контрактов.

У обоих футболистов соглашения истекают в июне.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, луганский клуб предложил им продлить соглашения на тех же условиях, в то время как футболисты рассчитывают на улучшенные условия.

Напомним, что оба игрока являются основными исполнителями "Зари" и провели в текущем сезоне по 23 матча.

В них Иванисеня забил семь голов и отдал три результативные передачи, а на счету Абу Ханны 1 ассист.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня Джоель Абу Ханна
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.03.2021 в 00:17
Во всем мире из-за пандемии урезают зарплаты,а эти предложили старые услови и они крутят носом ещё!!!!
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