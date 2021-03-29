Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам

Два игрока " Зари " - полузащитник Дмитрий Иванисеня и защитник Джоэль Абу Ханна пока что не договорились с клубом о продлении контрактов.

У обоих футболистов соглашения истекают в июне.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, луганский клуб предложил им продлить соглашения на тех же условиях, в то время как футболисты рассчитывают на улучшенные условия.

Напомним, что оба игрока являются основными исполнителями "Зари" и провели в текущем сезоне по 23 матча.

В них Иванисеня забил семь голов и отдал три результативные передачи, а на счету Абу Ханны 1 ассист.