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Иванисеня и Абу Ханна пока что не договорились с Зарей по новым контрактам
Судя по всему, переговоры идут тяжело
Два игрока "
У обоих футболистов соглашения истекают в июне.
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, луганский клуб предложил им продлить соглашения на тех же условиях, в то время как футболисты рассчитывают на улучшенные условия.
Напомним, что оба игрока являются основными исполнителями "Зари" и провели в текущем сезоне по 23 матча.
В них Иванисеня забил семь голов и отдал три результативные передачи, а на счету Абу Ханны 1 ассист.
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