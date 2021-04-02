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Днепр-1 - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
20-й тур начнется в пятницу, в 19:00
Фото: Днепр-1
Украинский футбол возвращается после международной паузы. В первой игре 20-го тура столкнутся игроки "Днепра-1" и "Львова". Первые весной набрали шикарный ход, выиграв в четырех играх из шести. Вторые - пережили смену тренера и две недели назад сумели обыграть донецкий "Шахтер". Хватит ли коллективу Бессмертного сил на второй подвиг? Узнаем в 19:00.
Favbet-лига. 20-й тур
2 апреля, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 19:00 "Львов"
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 17:10
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tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2021 в 16:55
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02.04.2021 в 16:55
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