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Днепр-1 - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

20-й тур начнется в пятницу, в 19:00

Днепр-1 - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол возвращается после международной паузы. В первой игре 20-го тура столкнутся игроки "Днепра-1" и "Львова". Первые весной набрали шикарный ход, выиграв в четырех играх из шести. Вторые - пережили смену тренера и две недели назад сумели обыграть донецкий "Шахтер". Хватит ли коллективу Бессмертного сил на второй подвиг? Узнаем в 19:00.

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Favbet-лига. 20-й тур
2 апреля, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 19:00 "Львов"

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 17:10
трансляцию матча будет показывать и телеканал УНИАН.
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tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2021 в 16:55
Не надо победу над Днепром считать подвигом.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 16:58
Не надо считать победу над Шахтером подвигом.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 16:55
ёпрст... Чё, на Ютуб трансляция матча? непорядок!!! Нужно на Ф1/2/3 !!!
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