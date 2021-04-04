Выберите лучший гол 20-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

После паузы на матчи сборных Украинская Премьер-лига вернулась, чтобы снова радовать своих поклонников качественными голами. В 20-м туре трудно выбрать фаворита - каждый из предложенных нами претендентов имеет свою изюминку, вкуснейшую из которых нужно определить вам, проголосовав в телеграмм-канале UA-Футбол.

Итак, начинает наш хит-парад гол полузащитника "Ингульца" Ильи Коваленко в ворота "Мариуполя". В текстовой трансляции этого матча наш комментатор сравнил Илью с Оливье Жиру и это было действительно очень метко

Следующим (идем в хронологическом порядке) будет Артем Громов, который сделал разницу в матче "Руха" и "Зари". Первый гол игрока атаки луганской команды - это идеальная точность удара из-за пределов штрафной

Завершал субботу матч "Десны" и "Олимпика". И черниговцы подарила вот такой пример идеальной командной работы, точку в которой поставил Денис Безбородко

Жуниор Мораес в игре с "Ворсклой" достиг символической отметки в 100 голов в рамках УПЛ. 99-й - это качественное открывания под разрезную передачу и точный удар с довольно неудобного положения

"Александрия" - "Динамо" - лучший матч тура, поэтому не удивительно, что эта игра делегировала двух претендентов в нашем голосовании. Сначала был мяч Артема Ситало. Акцентируем ваше внимание на диагональной передаче Бабогло и качественной игре в роли столба Кирилла Ковальца

А кульминацией поединка стал прорыв Жерсона Родригеса, которому ассистировал Виталий Буяльский

Победители предыдущих туров: