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Загорулько: В Шахтере-3 с Малиновским не хотели подписывать контракт, но требовали компенсацию за воспитание
Конкуренция была уже на уровне академии
Экс-игрок "Шахтера-3" Артур Загорулько рассказал о времени в академии
"В академии "Шахтера" у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Коваленко или Малиновский будут в "Аталанте".
Потому что в свое время, когда мы из академии перешли в "Шахтер-3", с Малиновским не хотели подписывать контракт, и он уехал домой.
За него компенсацию требовали: он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – то же самое. Где-то полгода он был без команды.
Затем директор академии Шахтера Патрик ван Леувен сделал сборную из всех, кого убрали – в нее назад их позвали, чтобы еще раз просмотреть, и тогда Малиновский начал очень неплохо", – сказал Загорулько.
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