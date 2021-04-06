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Загорулько: В Шахтере-3 с Малиновским не хотели подписывать контракт, но требовали компенсацию за воспитание

Премьер-лига
(1 голосов)

Конкуренция была уже на уровне академии

Загорулько: В Шахтере-3 с Малиновским не хотели подписывать контракт, но требовали компенсацию за воспитание

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера-3" Артур Загорулько рассказал о времени в академии "Шахтера", вспомнив о конкуренции при переходе во взрослую команду.

"В академии "Шахтера" у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Коваленко или Малиновский будут в "Аталанте".

Потому что в свое время, когда мы из академии перешли в "Шахтер-3", с Малиновским не хотели подписывать контракт, и он уехал домой.

За него компенсацию требовали: он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – то же самое. Где-то полгода он был без команды.

Затем директор академии Шахтера Патрик ван Леувен сделал сборную из всех, кого убрали – в нее назад их позвали, чтобы еще раз просмотреть, и тогда Малиновский начал очень неплохо", – сказал Загорулько.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Артур Загорулько
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.04.2021 в 21:48
шахтьор -- это зло украинского футбола....
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+4
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.04.2021 в 22:04
Не только украинского... бомжи - раковая опухоль
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2021 в 22:06
А что там украинского? Президент --- нет, тренер --- нет, игроки --- нет.
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0
0
Primeval (Одесса)
06.04.2021 в 21:46
Вот так карьеры многим и угробилию. В юятюбе есть видео о таком парне. По моему канал Трендец
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+2
0


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