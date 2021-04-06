Загорулько: В Шахтере-3 с Малиновским не хотели подписывать контракт, но требовали компенсацию за воспитание

Экс-игрок "Шахтера-3" Артур Загорулько рассказал о времени в академии "Шахтера ", вспомнив о конкуренции при переходе во взрослую команду.

"В академии "Шахтера" у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Коваленко или Малиновский будут в "Аталанте".

Потому что в свое время, когда мы из академии перешли в "Шахтер-3", с Малиновским не хотели подписывать контракт, и он уехал домой.

За него компенсацию требовали: он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – то же самое. Где-то полгода он был без команды.

Затем директор академии Шахтера Патрик ван Леувен сделал сборную из всех, кого убрали – в нее назад их позвали, чтобы еще раз просмотреть, и тогда Малиновский начал очень неплохо", – сказал Загорулько.