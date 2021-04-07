Нуриев: Роналду столько всего достиг и завоевал. Приятно было против него сыграть

Хавбек " Миная " Анатолий Нуриев две недели назад дебютировал в сборной Азербайджана, сыграв в рамках отбора ЧМ-2022 с Португалией и Сербией и товарищеском матче против Катара.

"Впечатления, конечно, положительные. Когда был там, то где-то изначально не слишком понимал где я и с кем выхожу играть на одно поле. Это понимание приходит уже дома. Когда эмоции немного улеглись, я осознал насколько это честь и насколько приятно было выйти на поле против таких игроков как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Тадич да и вообще всех сборных Португалии и Сербии. И понял, что это очень хороший опыт и хорошие эмоции.

Что сказать о Роналду? Скажу так - было интересно за ним понаблюдать. Это же человек, который столько всего достиг и столько всего завоевал. Приятно было против него сыграть.

Три матча играл на разных позициях. С Португалией - левый полузащитник, с Катаром - под нападающими, с Сербией - как второй нападающий или скорее оттянутый форвард. Последняя позиция мне очень нравится и тренер видит меня на ней.

С кем было тяжелее всего? Пожалуй против Сербии. Первый тайм мы бегали, оборонялись, во втором уже наладили игру, комбинации, больше владели мячом. Но в целом достаточно сложный матч, хоть мы могли взять очки в нем.

Еще запомнились мне стадион, где мы играли. "Ювентус Стэдиум" очень мне понравился - комфортный, уютный, небольшой. Понравился и стадион в Дебрецене, а также "Олимпийский" в Баку. На последнем газон просто шикарный.

Очень рассчитываю, что и дальше буду показывать хороший уровень футбола, чтобы меня и дальше вызывали в сборную", - сказал Нуриев.