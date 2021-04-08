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В УПЛ объяснили причину переноса матча Мариуполь - Шахтер в Киев

Премьер-лига
(3 голосов)

Домашняя арена "азовцев" не готова после восстановления

В УПЛ объяснили причину переноса матча Мариуполь - Шахтер в Киев

Олександр Приходько

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча 21-го тура "Мариуполь" - "Шахтер" на ОСК "Олимпийский".

- Премьер-лига получила письмо от футбольного клуба "Мариуполь" с просьбой провести игру в Киеве. Как известно, азовский клуб недавно проводил реконструкцию футбольного поля, но из-за сложных погодных условий, суровой зимы, сопровождавшейся низкими температурами, возобновление травы на местной арене началось не в те сроки, которые планировал клуб. Из-за этого ряд весенних поединков азовцы и ранее вынуждены были переносить в другие города. 20 марта "Мариуполь" в родных стенах сыграл с "Минаем", после чего футбольный газон вновь пришлось восстанавливать, а клуб был вынужден искать альтернативные стадионы.

Как вы знаете, в прошлую субботу матч с "Ингульцом" состоялся в Харькове, после чего поступила очередная просьба о переносе – теперь уже поединка с "горняками". Лига получила согласие от футбольного клуба "Шахтер" и НСК "Олимпийский", и было принято соответствующее решение о переносе матча в столицу Украины. Это нормальная практика, когда клубы договариваются между собой и клуб-гость может предоставить свою домашнюю арену.

К слову, в ближайшем туре у нас такая же ситуация сложилась с поединком "Олимпика". Ранее их домашний стадион "Динамо" был дисквалифицирован, поэтому дончане обратились к "Колосу" и уже получили согласие сыграть в Ковалевке.

– НСК "Олимпийский" является домашней ареной и для "Динамо" – трудностей в этом плане не было?

– В данном случае, как говорится, все звезды сошлись. В 21-м туре "Динамо" является номинальным хозяином поля в матче с "Днепром-1". Но поскольку игра первого круга между этими командами, по просьбе киевлян, состоялась на их поле, то теперь поединок с "Днепром-1" пройдет на выезде. Соответственно НСК "Олимпийский" в ближайший уик-энд был свободен, поэтому там пошли навстречу и согласились принять матч "Мариуполь" – "Шахтер". При этом азовский клуб на своей арене проводит все необходимые работы, чтобы еще в этом сезоне иметь возможность принимать соперников в родном городе", - сказал Дикий.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.04.2021 в 12:35
Цікаво, а гру з Динамо на початку травня теж перенесуть у Київ? Траву ж за місяць не встигнуть як слід підготувати...
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
08.04.2021 в 12:32
А почему не в Харькове как с Ингульцом?) А лучше во Львове, на стадионе СКИФ! Или на худой конец в Запорожье!)
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.04.2021 в 12:14
при
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.04.2021 в 12:01
Чмохтар сказав нада: Будка відповідла: есть.
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+5
0


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