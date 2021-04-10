На холостых. Динамо - Днепр-1 2:0

Игор Йовичевич поддался трендам сборной Украины и на один из главных для себя матчей полугодия перешёл на игру в три центральных защитника. У днепрян и так лучшая оборона 2021-го в украинском футболе, а как настолько насыщенную структуру собиралось проходить "Динамо", было интересно узнать. К слову, у самих киевлян была одна любопытая рокировка в старте: вместо дисквалифицированного Кендзёры справа в защите вышел Тымчик - первый для игрока выход в стартовом составе после травмы. Караваев остался на "месте Цыганкова", где он в последние недели выглядит фантастически.

Начало поединка оказалось вязким. Команды не стояли в центре поля, но и с моментами не спешили. Главным активом киевлян стали фланги, откуда приходили подачи-прострелы. Однако угрозы они не несли, а были больше для разогрева. Днепряне переходили середину поля намного реже, но было ясно изначально, что хозяева "Днепр-Арены" (но не хозяева матча) изберут осторожную манеру игры и без абсолютной уверенности в тылах вперёд идти не будут.

За весь первый тайм команды создали несколько так называемых угроз, которые должны были убедить зрителя, что 45 минут жизни прожиты не зря. Не убедили.

Второй тайм начался в похожем ключе. Было вообще неясно, как "динамовцы" собираются забивать победный гол. Киевляне действовали слишком очевидно и без скорости. "Днепр-1" перекрывал все зоны.

Но гол всё-таки пришёл. В такой игре он мог случиться только со стандарта: де Пена с углового забросил на дальнюю штангу, Миколенко набежал и в касание пробил в цель. Не столь эффектно, как в ворота "Зари" Сидорчук, но вполне эффективно.

И тут же - Довбик получил вторую жёлтую за слишком широкий размах крыльями. Форвард, к слову, и в первом тайме был наказан за отмашку.

Минус один по счёту и минус один по игрокам - это был приговор. А гол Сидорчука расставил всё на свои места даже для тех, кто верит в чудеса: Юрчук парировал перед собой удар Родригеса из зоны левого полусреднего, кэп киевлян классно пробил с линии штрафной под стойку.

Для любителей лонгридов отчёт о матче получился слишком маленьким. Но кроме расписанных здесь событий на поле шёл достаточно вялый футбол. Это не был матч тура по эмоциям, а лишь согласно таблице. Как неделю назад всё слишком очевидно и легко оказалось в матче тура между "Шахтёром" и "Ворсклой".

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Днепряне впервые в 2021-м проигрывают. Хотя вряд ли можно было рассчитывать на другой результат, учитывая свои кадровые потери. Да, их было немного на фоне "Мариуполя", но и "Днепр-1" не "Динамо" по длине лавки. Киевляне очень спокойно нашли замену и Цыганкову, и Попову, и Кендзёре. СК сегодня исполнял роль второго плана и просто ждал финальных титров.

Что касается "Динамо", то нужно напомнить. Чемпион - это не тот, кто может пафосно выходить на поле в статусе фаворита каждого матча. Чемпион - это команда, которая и играет соответствующе. Сегодня этого не было. Хотя и такого футбола хватило для победы.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Динамо - СК Днепр-1 2:0

Голы: Виталий Миколенко 58, Сергей Сидорчук 67

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 59), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 59), Виталий Миколенко (Сидклей 86), Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 72)

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик, Игорь Когут (Александр Назаренко 73), Андрей Цуриков, Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко (Егор Ярмолюк 90), Дуглас Силва, Марио Чуже (Білл 90), Александр Сваток (Алексей Хобленко 65), Даниил Игнатенко (Арсений Батагов 73)

Предупреждения: Сергей Сидорчук 40, Артем Беседин 64, Александр Караваев 75 - Артем Довбик 24, Марио Чуже 35, Игорь Когут 44, Франциско Ди Франко 47, Артем Довбик 61, Егор Ярмолюк 90+1

Удаление: Артем Довбик 61 (вторая жёлтая)