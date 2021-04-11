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Выберите лучший гол 21-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Тур обводящих ударов и пяток

Выберите лучший гол 21-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК "Десна" Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает с помощью своих читателей определять лучшие результативные удары в чемпионате Украины. На очереди - 21-й тур, в котором было на что посмотреть.

Открывает хит-парад форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который легко разобрался с защитой "Мариуполя" и вколотил под перекладину

Идем дальше по хронологии. Вашему вниманию переломный момент в игре "Динамо" с "Днепром-1". Кто знает, удалось бы киевлянам дожать соперника, если бы не подключения Виталия Миколинко к угловому. Да и удар слета после высокой подачи у защитника получился идеальным

Матч "Десна" - "Александрия" подарил сразу несколько шедевров. Сразу заметим, что из двух голов пятой мы оставляем один - чтобы не распылять ваши голоса. Понятно, что удар Максима Имерекова, который сравнял счет, был гораздо важнее, чем удар Андрея Тотовицкого, что завершил разгром гостей

А еще мы не могли не отметить технику Алексея Гуцуляка, который сделал все, как завещал классик: ударил из точки в точку, да еще и на скорости после удачного дриблинга

Жуниньо из "Зари" в игре с "Ингульцом" напомнил о славных традициях бразильских левых латералей как Нилтон Сантос, Роберто Карлос или Марсело. Хотя будем откровенны - в наш рейтинг он попал в первую очередь благодаря пасу пяткой от Кабаева

Еще один гол, ценный в первую очередь передачей (от Кане). Хотя и работу форварда не будем обесценивать - Владислав Кулач из "Ворсклы" в игре со "Львовом" классно открылся, первым касанием принял мяч, вторым пробил точно в угол

Удар с замысловатой траекторией от Андрея Кухарука принес важнейшую победу "Руху" в поединке с "Минаем"

Победители предыдущих туров:

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В статье: Максим Имереков Владислав Кулач Жуниор Мораес Алексей Гуцуляк Виталий Миколенко лучшие голы
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
11.04.2021 в 22:04
Зробить опитування на платформі сайту. Навіщо відсилки на інший ресурс? Може не вистачає розуміння, як це зробити?
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