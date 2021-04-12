В победе Динамо виноват Днепр-1, а не судья; Куман струсил в Эль-Класико. Аудиомнение #86

Обсуждаем Эль-Класико, а также матч между СК "Днепр-1" и "Динамо". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Что общего между Клоппом и Йовичевичем? Миколенко и известным пророком? Называем причины поражения СК "Днепр-1" в поединке с "Динамо", объясняем блеклую игру киевлян и по пунктам защищаем арбитра матча Игоря Пасхала. Ищем позицию Де Йонгу, называем ошибки Кумана и размышляем по поводу золотых медалей в Ла Лиге – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:47 – СК "Днепр-1" – "Динамо" 0:2;

06:39 – Арбитраж Игоря Пасхала;

09:03 – Эль-Класико!

19:55 – Не попадайте в офсайд!