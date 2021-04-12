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Стал известен лучший тренер УПЛ в 21-м туре

Премьер-лига
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Им стал наставник "Десны"

Стал известен лучший тренер УПЛ в 21-м туре

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 21-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

Подопечные украинского тренера нанесли разгромное поражение "Александрии" (4:1 дома), проявив волю к победе и сохранив за собой стратегически важное четвертое место. Это вторая подряд домашняя победа "Десны" после досадного поражения от днепровцев еще в марте (0:2).

Александр Рябоконь получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Добавим, что лучшим игроком 21-го тура УПЛ стал полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "Десна" набрав 36 баллов, находится на 4-м месте.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
УПЛ

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