Стал известен лучший тренер УПЛ в 21-м туре

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 21-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

Подопечные украинского тренера нанесли разгромное поражение "Александрии" (4:1 дома), проявив волю к победе и сохранив за собой стратегически важное четвертое место. Это вторая подряд домашняя победа "Десны" после досадного поражения от днепровцев еще в марте (0:2).

Александр Рябоконь получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Добавим, что лучшим игроком 21-го тура УПЛ стал полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "Десна" набрав 36 баллов, находится на 4-м месте.