Суркис: Не видел Шахтер в матче с Динамо - эта партия была выиграна Мистером

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своими эмоциями от победы над "Шахтером" (1:0) в 22-м туре УПЛ.

– Мы еще не чемпионы, с чем нас поздравлять? Поздравите, когда будем чемпионами.

– Тогда с победой над принципиальным соперником?

– Победа – да. Она очень важная и принципиальная. Ребята показали свои достойные качества, терпели. "Шахтер" – техничная команда, им нельзя давать разбежаться. Эта партия была выиграна Мистером. Была чисто шахматная партия. Я не видел "Шахтер". Не припоминаю, чтобы у них не было ни одного удара в створ ворот. Ни одного опасного удара, кроме первого на 4-й минуте.

– Можно сказать, что сезон не столько "Динамо" выиграло, как проиграл "Шахтер"?

– Я не буду оценивать игру "Шахтера". Для этого есть тренеры и специалисты, которые работают в донецком клубе. Я знаю, что "Динамо" очень сильно прибавило с теми же исполнителями, прежде всего в организации игры. В матче с "Шахтером" это было наглядно продемонстрировано. Команда знала, чего она хочет, и добилась того, к чему она идет.

Не за горами, надеюсь, нас будут поздравлять с чемпионством. Но для этого нужно взять еще 3 очка.

С президентом "Шахтера" не разговаривал еще. Завтра-послезавтра обязательно поговорим. После матчей мы не созваниваемся, – сказал Суркис.