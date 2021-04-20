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Владислав Калитвинцев вернулся в общую группу Десны
Хорошие новости для поклонников Десны перед матчем с Львовом
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После игры с "Минаем", "Десна" осталась в Ужгороде, так как следующий матч пройдет также в Западной Украине.
И именно из Ужгорода подопечные Александра Рябоконя отправятся клубным автобусом во Львов.
Отдельно отмечается, что восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды Владислав Калитвинцев.
Напомним, что матч "Львов" – "Десна" состоится в субботу 24 апреля и начнется в 19:30.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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