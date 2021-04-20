  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владислав Калитвинцев вернулся в общую группу Десны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владислав Калитвинцев вернулся в общую группу Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорошие новости для поклонников Десны перед матчем с Львовом

Владислав Калитвинцев вернулся в общую группу Десны

Новина українською

"Десна" готовится к матчу 23-го тура УПЛ против "Львова".

После игры с "Минаем", "Десна" осталась в Ужгороде, так как следующий матч пройдет также в Западной Украине.

И именно из Ужгорода подопечные Александра Рябоконя отправятся клубным автобусом во Львов.

Отдельно отмечается, что восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды Владислав Калитвинцев.

Напомним, что матч "Львов" – "Десна" состоится в субботу 24 апреля и начнется в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...