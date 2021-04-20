Владислав Калитвинцев вернулся в общую группу Десны

" Десна " готовится к матчу 23-го тура УПЛ против "Львова".

После игры с "Минаем", "Десна" осталась в Ужгороде, так как следующий матч пройдет также в Западной Украине.

И именно из Ужгорода подопечные Александра Рябоконя отправятся клубным автобусом во Львов.

Отдельно отмечается, что восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды Владислав Калитвинцев.

Напомним, что матч "Львов" – "Десна" состоится в субботу 24 апреля и начнется в 19:30.