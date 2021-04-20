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Динамо продолжает судиться с Олимпией по долгам за Дерлиса Гонсалеса
На кону - 5,5 млн долларов
facebook.com/fcdynamoua
Продолжаются судебные тяжбы по последнему исходящему трансферу "
Как сообщает официальный сайт киевлян, "Олимпия" оспаривает в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение про уплату в пользу "Динамо" 5 млн долларов, а также штрафных санкций, размер которых на сегодня составил около 500 тыс. долларов.
Дерлис перешел в "Олимпию" в феврале 2020 года, и как заявлял президент киевлян Игорь Суркис, парагвайский клуб просрочил оговоренные сроки выплат. После решения ФИФА в пользу "Динамо", "Олимпия" подала апелляцию в CAS чтобы, по словам Суркиса,
Также напомним, что в "Динамо" Дерлис перебрался летом 2015 года из швейцарского "Базеля". Провел за "бело-синих" 85 матчей, отличившись 12 забитыми мячами и 15 ассистами.
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