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"Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии
Украинский тренер подтвердил, что покинет пост
Фото: komandaonline.com
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался относительно своего будущего после проигранного полуфинала Кубка Украины (1:1, 3:4 по пенальти) с "Зарей".
"Будем думать, будем решать. Осталось мне 4 игры (в чемпионате – прим.), так что будем до конца работать этого сезона, а как будем играть, покажет игра", – сказал Шаран.
Напомним, что ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду.
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Источник:Футбол "NEWS"
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LAZ E183 (Рига)
22.04.2021 в 10:42
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