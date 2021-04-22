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"Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский тренер подтвердил, что покинет пост

"Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался относительно своего будущего после проигранного полуфинала Кубка Украины (1:1, 3:4 по пенальти) с "Зарей".

"Будем думать, будем решать. Осталось мне 4 игры (в чемпионате – прим.), так что будем до конца работать этого сезона, а как будем играть, покажет игра", – сказал Шаран.

Читайте такжеКубок Украины. Александрия - Заря 1:1; пен.: 3:4. Бей-беги до финала не добежит

Напомним, что ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
22.04.2021 в 10:42
Хороший тренер. Але Олександрії потрібен керманич зі свіжими ідеями. Сергій Ковалець — якраз те, що Вам треба.
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