"Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался относительно своего будущего после проигранного полуфинала Кубка Украины (1:1, 3:4 по пенальти) с "Зарей".

"Будем думать, будем решать. Осталось мне 4 игры (в чемпионате – прим.), так что будем до конца работать этого сезона, а как будем играть, покажет игра", – сказал Шаран.

Напомним, что ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду.