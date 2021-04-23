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Пердута пропустит матч с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Ворсклы получил травму в матче с Зарей

Пердута пропустит матч с Колосом

Новина українською

Команда Юрия Максимова в ближайшем туре не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды.

В матче 22-го тура УПЛ против "Зари", в котором полтавчане одержали победу над луганчанами со счетом 4:2, травму задней поверхности бедра получил полузащитник ворсклян Игорь Пердута. Футболист покинул поле на 57-й минуте, а вместо него в игру вступил Вадим Сапай.

Хавбек к матчу 23-го тура УПЛ против "Колоса" не готовится. Футболист проходит восстановление после травмы и сможет вернуться к полноценным тренировкам уже после игры полтавчан с ковалевцами.

Напомним, что ранее из-за травм из тренировочного процесса "Ворсклы" выбыл голландец Де Нойер, который уехал восстанавливаться после травмы голеностопа на родину, и Георгий Цитаишвили, у которого был перелом ноги и операция.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2021 в 20:55
что же теперь будет --проиграет ВП
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