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Пердута пропустит матч с Колосом
Хавбек Ворсклы получил травму в матче с Зарей
В матче 22-го тура УПЛ против "Зари", в котором полтавчане одержали победу над луганчанами со счетом 4:2, травму задней поверхности бедра получил полузащитник ворсклян Игорь Пердута. Футболист покинул поле на 57-й минуте, а вместо него в игру вступил Вадим Сапай.
Хавбек к матчу 23-го тура УПЛ против "Колоса" не готовится. Футболист проходит восстановление после травмы и сможет вернуться к полноценным тренировкам уже после игры полтавчан с ковалевцами.
Напомним, что ранее из-за травм из тренировочного процесса "Ворсклы" выбыл голландец Де Нойер, который уехал восстанавливаться после травмы голеностопа на родину, и Георгий Цитаишвили, у которого был перелом ноги и операция.
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