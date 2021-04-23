Пердута пропустит матч с Колосом

Команда Юрия Максимова в ближайшем туре не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды.

В матче 22-го тура УПЛ против "Зари", в котором полтавчане одержали победу над луганчанами со счетом 4:2, травму задней поверхности бедра получил полузащитник ворсклян Игорь Пердута. Футболист покинул поле на 57-й минуте, а вместо него в игру вступил Вадим Сапай.

Хавбек к матчу 23-го тура УПЛ против "Колоса" не готовится. Футболист проходит восстановление после травмы и сможет вернуться к полноценным тренировкам уже после игры полтавчан с ковалевцами.

Напомним, что ранее из-за травм из тренировочного процесса "Ворсклы" выбыл голландец Де Нойер, который уехал восстанавливаться после травмы голеностопа на родину, и Георгий Цитаишвили, у которого был перелом ноги и операция.