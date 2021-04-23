Сергей Шебек: Поддерживаю Романова в решении с пенальти в ворота Мариуполя

В стартовом матче 23-го УПЛ "Мариуполь" уступил "Руху" 0:3. Переломным моментом в поединке стал выход на ворота мариупольцев Андрея Борячука и фол Чоботенко. Арбитр Виталий Романов после подсказки ассистента определил, что фол был в штрафной. Поскольку Чоботенко не пытался сыграть в мяч и лишил соперника явной голевой возможности, это, по трактовкам арбитра, удаление и пенальти.

Эксперт Сергей Шебек склонен к мысли, что однозначно говорить об ошибке рефери не стоит. Момент был архисложный, со своей позиции (со спины) Романов не мог точно определить место нарушения правил. Ответственность лежит на ассистенте, который, как видно из повторов, тоже не успевал за эпизодом. В то же время Сергей Шебек акцентирует на том, что конечная фаза фола (более важная, нежели начальная фаза) состоялась в момент, когда одна нога Борячука находилась на линии штрафной площади, а другая повисла в воздухе до линии шестнадцати метров. Поскольку одна нога уже была на линии штрафной площади, то говорить о фоле за ее пределами не стоит. Ведь линия – это территории штрафной.

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- Мы никогда арбитрам в плане критике поблажек не делаем, но когда ситуация сложная и неоднозначная, то стоит судей защищать, - говорит Сергей Шебек. - В этом эпизоде ​​мы видим, что конечная фаза фола состоялась тогда, когда нога Борячука была на линии штрафной площади. А линия – это штрафная площадь. Поэтому я бы не стал обвинять судей в ошибке. Помню эпизод из матча "Минай" - "Мариуполь", когда также был назначен пенальти за фол, первая фаза которого началась до линии штрафной площади, но конечная состоялась уже в штрафной. Мы тогда стали на сторону арбитра. В этом случае я также поддерживаю решение Романова, - сказал Сергей Александрович.

Также состоялся гол "Мариуполя" при счете 0:2. Он был отменен из-за офсайда, но налицо явная ошибка ассистента Дмитрия Козорезов. Топалов в момент передачи не был в положении "вне игры" и забил чистый гол.